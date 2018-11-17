دانشگاه آزاد زمانی آسیب می بیند که تبدیل به یک جریان سیاسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مخبر دزفولی در برنامه دستخط گفت: من وقتی درباره تغییر مدیریتی دانشگاه آزاد و استدلال اینکه یک اتفاقات نادرستی در دانشگاه آزاد به واسطه مدیریت ثابت طولانی مدت ممکن است رخ دهد را مطرح می کردم، آقای هاشمی این را قبول می‌کردند و همان زمان هم تاثیرش این بود که پیگیری می‌کردند اما دیگرانی بودند و این مسیر را تغییر می‌دادند.

وی افزود: درباره دانشگاه آزاد واقعا این حرف را داشتیم که دانشگاه آزاد ملک و سند و مالکیت برای افراد نیست، مال کسی نیست؛ دانشگاه آزاد برای نظام است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: نظام این دانشگاه را درست کرده و اگر قرار است دانشگاه آزاد تبدیل به استفاده ابزاری در جهات مختلف برای مقاصد بخشی، گروهی، حزبی و غیره، نظام هیچگاه نمی‌پسندد.

مخبردزفولی گفت: این تغییر اخیر اساسا با آمدن دکتر ولایتی برای این بود که دانشگاه آزاد برای نظام است.

وی افزود: نه، تغییر رئیس جدید دانشگاه آزاد منظور است که آقای رهبر را برداشتند و آقای تهرانچی را جایگزین کردند. حالا تغییر آقای دکتر رهبر در دانشگاه آزاد بر اساس اختلاف سلیقه‌ای بود که بین دوستان در اداره دانشگاه آزاد وجود داشت، نه اینکه اختلاف مبنایی وجود داشته باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: آمدن دکتر تهرانچی که عضو هیات امنای دانشگاه آزاد بود، بر همین مبنا بود و وی منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات امنای دانشگاه آزاد بود.

دزفولی تاکید کرد: دانشگاه آزاد وقتی آسیب می‌بیند که تبدیل به عقبه یک جریان سیاسی، یک گروه سیاسی شود و این فرقی ندارد. به همین دلیل رهبری معظم انقلاب گفتند که دانشگاه آزاد برای نظام است.