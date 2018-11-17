باور داشتن شهدا در عمل باعث افزایش انگیزه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین پرویز ولی زاده بعد از ظهر امروز شنبه در نشست شورای اداری با محوریت بررسی مشکلات ایثارگران در شهرستان قروه اظهار داشت: زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا یعنی استمرار انقلاب و اسلام و امروزه موضوع جهاد و شهادت در دو بخش جایگاه شهدا و مردم و ملت دیده می شود.

به گفته وی باید به شهدا باورو ایمان داشت و این باور داشتن را در عمل باید نشان داد چرا که همین ایمان داشتن انگیزه به همراه دارد.

ولی زاده با بیان اینکه کارهای بسیاری در حوزه ایثارگران انجام شده، گفت: ابلاغ آیین نامه خدمات به ایثارگران در کنار پرداخت معوقات مربوط به ایثارگران از جمله این کارهاست که صورت گرفته است.

وی از وجود دو میلیون رزمنده جنگ در کشور خبر داد و به رونمایی سند راهبردی مربوط به ایثارگران برای رزمندگان بی متولی اشاره کرد.

ولی زاده در ادامه به تعداد بالای کارمند در کشور و معضل این جریان پرداخت و تصریح کرد: دولت سازندگی با هزار و ۲۰۰ نفر کارمند در نهاد ریاست جمهوری به دولت اصلاحات رسید و این دولت با هزار و ۲۷۰ نفر کارمند این نهاد را به دولت بهار تحویل داد که دردولت مذکور تعداد کارمندان نهاد ریاست جمهوری به ۶ هزار و ۲۰۰ نفر تغییر کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت روحانی با این تعداد بالای کارمند آغاز به کار کرد، یادآور شد: در دولت تدبیر و امید هیچ استخدامی صورت نگرفته مگر اینکه سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران اعمال شده باشد.

ولی زاده مشکلات کشور را تنها مربوط به تحریم ها ندانست و گفت: ۵۰ درصد از این مشکلات به مردم و ۵۰ درصد دیگر به دولت مربوط است و در این میان اگر توازن میان تقاضا و عرضه باشد مدیریت اقتصادی به خوبی پیش خواهد رفت.

به گفته وی در پیگیری به امور خانواده های شهدا و ایثارگران باید با دعوت از آنان درجلسات مرتبط و شنیدن سخنانشان و تجلیل از آنان در کنار دیدارهای پی در پی کار کرد.

ولی زاده در ادامه سخنان خود از اینکه بعضی از کارمندان ادارات حتی نام شهیدان اداره خود را نمی دانند انتقاد کرد و خواستار مطالعه وصیت نامه شهیدان شد.

وی همچنین دستور پیگیری رفع مشکلات کارگاه های سنگ مربوط به معادن بنیاد کوثر را داد و همچنین در خصوص دایر کردن میز خدمت بیان کرد: مسئولانی که برای این میز خدمت در نظر گرفته می شوند کسانی نباشند که از دست آنان خسته شده اید، بلکه افرادی باید انتخاب شوند که خبره ترین از نظر کارشناسی و اخلاق باشند.

ولی زاده در خاتمه یادآور شد که حل مشکلات مردم ارزشمند تر از هر چیزی است و نباید زمان مربوط به ارباب رجوع هدر داده شود.

وی همچنین گریزی زد به اهداف احزاب سیاسی و گفت: احزاب باید چهار اصل اجرای احکام دین، تحقق آرمان های انقلاب، پیروی از شهدا و ولایت را رعایت کنند.