تشکیل بنیاد به نام فیلمبرداری که بر اثر یک اشتباه درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین‌دیلی، به همت خانواده، دوستان و همکاران مارک میلسام، فیلمبردار انگلیسی که سال گذشته میلادی در سن ۵۴ سالگی در حین فیلمبرداری از یک عملیات بدلکاری اتوموبیل در غنا کشته شده بود، بنیادی به نام و افتخار او بنا نهاده شد.

هدف بنیاد میلسام حمایت از جوانان شاغل در صنعت فیلم و تلویزیون بریتانیا است و هر سال با همکاری انجمن تکنسین‌های دوربین انگلستان یک بورسیه‌ نیز اعطا خواهد کرد. این بنیاد همچنین پژوهش‌هایی برای افزایش ایمنی و سلامت در صنعت رسانه‌های تصویری را به راه خواهد انداخت. نهادها و کمپانی‌های بزرگی چون کداک، یونیورسال، پاناویژن و بفتا حمایت خود از این بنیاد را اعلام کرده‌اند.

این حادثه مرگبار دقیقا یک سال پیش در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۷آبان۱۳۹۶) برای مارک میلسام رخ داد، زمانی که او به عنوان اپراتور دوربین در حال کار در سریال درامی به نام «رستاخیز زمین سیاه» به تهیه‌کنندگی بی‌بی‌سی و نت‌فلیکس بود. تحقیقات درباره دلیل این ماجرا و اشتباهات منتج به وقوع این حادثه هنوز در جریان است.

مارک میلسام در طول ۳۰ سال فعالیت حرفه‌ای خود به‌عنوان مدیر فیلم‌برداری، فیلمبردار و یا دستیار تصویر در فیلم‌هایی همچون «نجات سرباز رایان» اثر استیون اسپیلبرگ، «ذره‌ای آرامش» از مجموعه جیمزباند، «نظریه همه چیز» و همچنین سریال‌های بزرگی چون «بازی تاج و تخت» اثر شبکه HBO و «شرلوک» سریال محبوب بی‌بی‌سی حضور داشته است.

بیش از ۳۰۰۰ نفر از جامعه بین‌المللی سینما شامل بزرگانی چون جی‌جی آبرامز، کیانو ریوز، رابرت دنیرو و کوین بیکن از ۱۸ تا ۲۴ نوامبر (۲۷آبان تا ۳ آذر) با پوشیدن تی‌شرت‌های سیاه رنگ این بنیاد یاد مارک میلسام را گرامی خواهند داشت.