کتاب قلب جامعه است/ نهادهای فرهنگی «فرهنگ مطالعه» را ترویج کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسینی بوشهری عصر شنبه در سومین روز از هفته کتاب و کتاب خوانی در دیدار با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس کتابخانه عمومی، مدیریت آموزش و پرورش، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جمعی از کتابدارن دیلم با تقدیر از حضور فعالان عرصه کتاب و کتاب خوانی اظهار داشت: کتاب و کتاب خوانی مقوله بسیار مهمی است که ضرورت دارد تا فعالان این عرصه با برنامه ریزی مناسب در برای اعتلای فرهنگ مطالعه بیش از پیش گام بردارند.

وی افزود: ایجاد کتابخانه‌های سیار در سطح شهرستان، ایستگاه مطالعه در مساجد، بانک‌ها و ارائه ایده‌های نو می‌تواند میزان مطالعه مفید را در سطح این شهرستان افزایش دهد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیلم در اهمیت رسالت کتابداران اظهار داشت: سر و کار داشتن با کتاب بهترین توفیق است و کتابداران بایستی بدون در نظر گرفتن مسائل مادی در ترویج فرهنگ مطالعه وآشنایی بیشتر جوانان با کتاب و کتابخوانی گام بردارند.

امام جمعه دیلم مهمترین راه رشد فکری و بصیرت جامعه را کتابخوانی و ارتباط با کتاب دانست و بیان داشت: کتاب قلب جامعه و مجمعه دانشمندان است و نهادهای فرهنگی می توانند این ابزار مهم فرهنگی را به جوانان معرفی و فرهنگ کتابخوانی را در جامعه نهادینه سازند.

زهره محنایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دیلم با اشاره به اینکه آگاهی بخشی کتاب برکسی پوشیده نیست افزود: کتاب ابزاری در جهت آگاهی و توانمندی‌های جامعه و این را همه ما می دانیم که پیشرفت و لازمه موفقیت ما انسانها اهمیت و توجه به این ابزار مهم فرهنگی است.

وی ضمن تبریک این ایام گفت: با توجه به مشکلات مختلف، مردم کمتر به کتاب توجه می کنند و ما باید تلاش کنیم تا فرهنگ مطالعه کتاب و کتاب خوانی را ارتقاء دهیم و شاهد ترویج این حرکت فرهنگی باشیم.

برنامه «هم قصه، هم کتاب» در دیلم اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهره محنایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیلم در این مراسم ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: قصه گویی موجب رشد هیجانی، عاطفی و سلامت روان کودکان می شود و لذا یکی از مهمترین عوامل موفقیت و پیشرفت کودکان در جامعه است.

وی افزود: قصه گویی و خواندن داستانهای کوچک در رشد زبان و کمال ذهنی و فرهنگی کودکان موثر است و به نوعی بنیانگذار زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار، تفکر، احساس، اخلاق و اعتقادات است.

وی با بیان اینکه انسان‌ها در قصه گویی معمولا نیازها و خواسته هایشان را بازبان ساده و قابل فهم قصه ها بیان می کنند بیان کرد: کودکان نیز از طریق داستان ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند.

محنایی با اشاره به اینکه شنیدن قصه خردمندی را برای کودکان به همراه دارد افزود: قصه گویی پیام‌های مثبتی به کودکان و نوجوانان منتقل می کند که اگر خانواده های ما درگیر دنیای بچه های خود باشند می توانند آینده زیبایی را برای کودکان خود فراهم کنند.

برنامه هم قصه، هم کتاب به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیلم به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی در پیش دبستانی بهشت کوچک با حضور رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دیلم، رئیس کتابخانه عمومی، مدیر کانون پرورش فکری و مربیان برگزار شد و در ادامه با اجرای برنامه قصه گویی توسط سوسن حیاتی از مربیان کانون پرورش فکری کودکان ،از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به همه کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته کتاب ، کتاب اهدا شد.