عملیات سوسنگرد از شکست نظام در جنگ تحمیلی جلوگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، سردار سرتیپ سه دهی رئیس دفتر ارتباطات مردمی ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم بزرگداشت سالروز شکست حصر سوسنگرد که در دانشگاه افسری امام علی(ع) برگزار شد، گفت: اگر در ٢۶ آبان ماه سال ١٣۵٩ بنابر خواسته بنی صدر عملیات شکست حصر سوسنگرد انجام نمی شد سوسنگرد، حمیدیه و اهواز سقوط می کرد.

وی افزود: سقوط اهواز ارتباط شمالی و جنوبی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را قطع می کرد و عاملی می‌شد تا کشور متحمل شکست نظامی و اقتصادی شود زیرا مناطق نفت‌خیز در اختیار دشمن قرار می گرفت.

سردار سه‌دهی با بیان اینکه دشمن بعد از عملیات سوسنگرد توان خود را از دست داد، یادآور شد: تمام عملیات‌های بزرگ و موفق بعدی ایران حاصل حفظ سوسنگرد بود.

رئیس دفتر ارتباطات مردمی نیروهای مسلح تاکید کرد: خطوط پدافندی نیروی زمینی عراق در شکست عملیات سوسنگرد دچار حفره‌ها و شکاف‌هایی شد که عملیات‌های موفق بعدی ایران با توجه با این حفره ها و شکاف ها طراحی و اجرا شد.

وی با اشاره به عقده بنی صدر در عدم رسانه‌ای شدن اطلاعیه پیروزی عملیات سوسنگرد به دلیل کنار گذاشته شدن از عملیات شکست حصر سوسنگرد، گفت: در درون کشور برخی جریانات سیاسی که خود را وطن دوست معرفی می کردند در بسیاری از موضوعات با ملت و نظام همراهی نمی‌کردند.