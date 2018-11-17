به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: به کسانی که می خواهند ترکیه را تبدیل به حیاط خلوت خود کنند، پاسخ لازم را داده‌ایم.

رئیس جمهوری ترکیه که در منطقه «باشاک شهر» واقع در استانبول سخنرانی می کرد؛ افزود: آنکارا پاسخ آن ها را در ۱۵ جولای (سال ۲۰۱۶) داد. ما کشوری نیستیم که با بازی عده ای که می خواهند افکار حاشیه ای خود را به جامعه القاء کنند به لرزه دربیائیم.

این در حالی است که قبلا خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه که برای شرکت در نشست بین‌المللی امنیتی «هالیفاکس» در کانادا به سر می بَرد در دیدار با سناتورهای آمریکایی، ضمن ابراز ناراحتی از به انتشار عکس نیروهای آمریکایی با اعضای گروه های کُردی مورد حمایت واشنگتن اعلام کرد: از آمریکا انتظار داریم به وعده‌ خود مبنی بر قطع رابطه با ی‌پ‌گ عمل کند.

وزیر دفاع ترکیه در ادامه تأکید کرد: تصاویر نیروهای آمریکا با تروریست‌های ی‌پ‌گ در رسانه‌های ما بازتاب گسترده‌ای داشته و باعث ناراحتی آنکارا شده است.

خلوصی آکار افزود: ارسال سلاح و مهمات توسط آمریکا به گروه تروریستی ی‌پ‌گ در حالی که گروه تروریستی داعش از پای درآمده، غیر قابل قبول است. به هیچ وجه اجازه تشکیل یک کریدور تروریستی در مرز جنوبی مان را نخواهیم داد.