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۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۰۰

در برلین؛

مراسم تودیع سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان برگزار شد

مراسم تودیع سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان برگزار شد

مراسم تودیع علی ماجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان با پایان ماموریت وی، در محل سفارت ایران در برلین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ماجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مراسم تودیع پایان ماموریتشان در کشور آلمان با حضور کارکنان رسمی و محلی سفارت ضمن اشاره ای مختصر به رویدادهایی که در دوره کاری خود با آن روبرو شده بودند، اظهار داشت: تمامی ما به عنوان کارگزاران جمهوری اسلامی ایران باید تلاش کنیم تا در جهت تامین منافع مردم عزیز کشورمان گام های استوارتری برداریم و در این عرصه از هیچ تلاشی برای رسیدن به این مهم فروگذار نباشیم.

کد مطلب 4460767
محمد مهدی ملکی

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