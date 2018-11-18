به جای منع ثبت قانونی ازدواج زیر ۱۵ سال باید فرهنگ سازی کنیم

زهرا آیت اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تصویب یک فوریتی طرح افزایش سن ازدواج گفت: درباره این لایحه جلسه ای با حضور جمعی از نمایندگان مجلس و متخصصان زنان و زایمان در شورای زنان برگزار و به بررسی تبعات جسمانی ازدواج برای دختران ۱۳ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ رسیدگی شد.

آیت اللهی اضافه کرد: نتیجه نهایی نیز بر آن شد، زمانی که دختر به بلوغ جسمی برسد و در صورت برقراری رابطه درست هیچ مشکل و آسیبی به دختر وارد نخواهد شد.

وی درخصوص بارداری زیر ۱۵ سال نیز توضیح داد: در صورت وجود مراقبت های درست بارداری در این سن نیز هیچ گونه عوارض و مشکلی برای دختر نخواهد داشت.

آیت اللهی خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای رسمی کشور، ازدواج زیر ۱۸ سال بدون هرگونه مداخله قانونی به شدت رو به کاهش است.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه به جای ایجاد منع قانونی در ثبت ازدواج های زیر ۱۵ سال باید فرهنگ سازی کنیم افزود: باید با فرهنگ سازی جوانان را قانع کنیم که تا زمان عدم داشتن آمادگی لازم ازدواج نکنند.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش شود تا آمادگی لازم در جوانان برای ازدواج ایجاد شود، عنوان کرد: باید در کتب درسی مقاطع مناسب آموزش ها مهارت ها و توانایی های لازم برای ازدواج به جوانان تبیین شود.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه روابط با جنس مخالف در سن زیر ۱۵ سال نیز رو به افزایش است، تاکید کرد: در نتیجه اگر به جای اقدام قانونی بسترسازی فرهنگی برای این موضوع شود موفق تر خواهیم بود.

آیت اللهی تصریح کرد: یعنی خانواده و جامعه شرایط را به گونه ای فراهم کنند که دختران و پسران تا زمانی که آمادگی لازم برای ازدواج را کسب نکرده اند وارد رابطه با جنس مخالف نشوند، مگر ارتباطات اجتماعی معقول. اما لایحه افزایش سن ازدواج بیشتر به سوی فرهنگی مبنی بر داشتن رابطه با جنس مخالف اما عدم ازدواج پیش می رود.

وی با بیان اینکه اگر در جایی دختر و پسر با رضایت خود و خانواده قصد ازدواج دارند نباید مانع آن ها شویم، اظهار کرد: چراکه در برخی فرهنگ ها اجازه این ازدواج وجود دارد و ثبت نشدن این ازدواج نیز تبعات شدیدی برای دختر خواهد داشت.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان درخصوص تبعات ثبت نشدن ازدواج توضیح داد: به عنوان مثال در آینده در صورت زایمان برای گرفتن شناسنامه مشکلات فراوان به وجود خواهد آمد. به علاوه در صورت بروز مشکل، طلاق یا نفقه دختر نمی‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند.



آیت اللهی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون ششم توسعه قانون گذار موظف به پایین آوردن متوسط سن ازدواج کرده است، تصریح کرد: چرا که این سن در کشور دائما در حال افزایش است.

از سوی دیگر معضل اصلی جامعه ازدواج در سن پایین نبوده بلکه ازدواج در سن نامناسب به دلیل افزایش شمار دختران مجرد بالای ۳۰ سال در کشور است.

وی اضافه کرد: حال با وجود اینکه قانون مجری را موظف به افزایش سن ازدواج و فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان کرده است، شاهد ایجاد جریانی برای کاهش سن ازدواج هستیم.



رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به اینکه برخی کشورهای غربی و سازمان های بین المللی بر روی مسئله ازدواج زیر ۱۵ سال حساس بوده و هدف ۵ سند ۲۰۳۰ نیز منع ازدواج زیر ۱۸ سال در کشورها است، عنوان کرد: به نظر می رسد افرادی هم که به‌دنبال تصویب این لایحه هستند نیز هدفشان عملی کردن این هدف سند ۲۰۳۰ است.

آیت اللهی ازدواج دختری ۱۴ ساله که شرایط ازدواج را ندارد غلط خواند و تصریح کرد: اما تصویب این لایحه نیز راه چاره نیست. ما به هیچ وجه تشویق دختران زیر ۱۵ سال به ازدواج را تایید نمی‌کنیم اما تصویب قانون برای منع آن را هم غلط می دانیم.