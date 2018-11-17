بانوی قایقران آذربایجان شرقی در مسابقات آسیایی پارو می زند

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه داناپور قایقران تبریزی در قالب تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا حضور پیدا می کند.

رقابت های آسیایی قایقرانی به مدت ۴ روز به میزبان چین برگزار می شود که چین، هنگ هنگ، تایلند، ژاپن و اندونزی از رقبای اصلی تیم ملی ایران هستند.

گفتنی است، معصومه داناپور ورزشکار آذربایجان شرقی تیم ملی دراگون بوت کشورمان، چندی پیش در مسابقات کاپ جهانی چین جایگاه پنجم جهان را به دست آورده بود.

داناپور از معدود ورزشکارانی است که علیرغم کسب چندین مدال ملی، آسیایی و جهانی همچنان در چنبره مشکلات گرفتار است و به دلیل عدم تیمداری در شهر و دیارش، مجبور به حضور در تیمی در جنوب کشور شده، تیمی که به لطف درخشش وی، همیشه عنوان دار قهرمانی کشور است.