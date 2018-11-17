به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شفقی عصر شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی، صادراتی و فرصت‌های سرایه گذاری استان اظهار کرد: یکی از الزامات و ضروریات امروز کشور تحقق هرچه بیشتر سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از زیرشاخه و صنایعی که در تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند موثر باشد و در کشور به‌خوبی بدرخشد صنایع کوچک و متوسط است، اضافه کرد: ایجاد صنایع کوچک و متوسط در کشور به راحتی امکان‌پذیر بوده است.

فرماندار کرج با بیان اینکه آموزش در حوزه صنایع کوچک و متوسط امکان‌پذیرتر است، گفت: همچنین تسهیلات خوبی برای راه‌اندازی این کارگاه ها پیش‌بینی‌شده که می‌توانند در خودکفایی اقتصادی کشور تاثیر زیادی داشته باشند.

شفقی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان، گفت: با توجه به اینکه این استان در یک کانون جمعیتی بسیار بزرگی در مرکز کشور قرار دارد و شهرک‌های صنعتی بسیار بزرگی نیز در آن وجود دارد اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی هدایت شود می تواند عملکرد بسیار مطلوبی در توسعه اشتغال و کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالاهای تولیدی داشته باشد.