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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۸:۲۷

پیشکسوتان فوتبال صنعت آب و برق استان بوشهر تجلیل شدند

پیشکسوتان فوتبال صنعت آب و برق استان بوشهر تجلیل شدند

بوشهر - در آیینی با اهداء لوح تقدیر از پیشکسوتان فوتبال صنعت آب و برق استان بوشهر و ورزشکاران پیشکسوتی که در زمینه تهیه برنامه های مدیریت مصرف با این شرکت همکاری داشتند تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان بوشهر اظهار داشت: این مراسم به همت نادر تمیمی سرپرست شرکت توزیع، مسئول امور ورزش صنعت آب و برق و دفتر روابط عمومی و رسانه ورزش انجام شد.

وی افزود: حضور ورزشکاران پیشکسوت که روزگاری در عین انجام وظایف محوله به موضوع ورزش نیز نگاهی مناسب داشته و سبب رشد و بالندگی شرکت در عرصه های ورزشی شده اند قابل تقدیر است.

پرویز فرزین‌پور تصریح کرد: شرکت توزیع برق استان بوشهر جایگاه و شأن ویژه‌ای برای همکاران پیشکسوت ورزشی قائل است و به دنبال نهادینه کردن اخلاق، جوانمردی و روحیه محبت این همکاران ورزشکار در سطح شرکت است.

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان بوشهر بیان کرد: پیشکسوت‌ها در هر زمینه‌ای جایگاه ویژه‌ای دارند و با تمام توان برای تکریم آنها و معرفی به جوانان تلاش خواهیم کرد.

کد مطلب 4460967

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