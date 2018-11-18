پیشکسوتان فوتبال صنعت آب و برق استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان بوشهر اظهار داشت: این مراسم به همت نادر تمیمی سرپرست شرکت توزیع، مسئول امور ورزش صنعت آب و برق و دفتر روابط عمومی و رسانه ورزش انجام شد.
وی افزود: حضور ورزشکاران پیشکسوت که روزگاری در عین انجام وظایف محوله به موضوع ورزش نیز نگاهی مناسب داشته و سبب رشد و بالندگی شرکت در عرصه های ورزشی شده اند قابل تقدیر است.
پرویز فرزینپور تصریح کرد: شرکت توزیع برق استان بوشهر جایگاه و شأن ویژهای برای همکاران پیشکسوت ورزشی قائل است و به دنبال نهادینه کردن اخلاق، جوانمردی و روحیه محبت این همکاران ورزشکار در سطح شرکت است.
مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان بوشهر بیان کرد: پیشکسوتها در هر زمینهای جایگاه ویژهای دارند و با تمام توان برای تکریم آنها و معرفی به جوانان تلاش خواهیم کرد.
نظر شما