عدم اتصال راه آهن قزوین-رشت به انزلی توجیه اقتصادی ندارد

حسن خسته بند در گفتگو با خبرنگار مهر به افتتاح و بهره‌برداری از راه آهن قزوین - رشت پنجشنبه هفته جاری بر اتصال آن به انزلی تأکید و اظهارکرد: عدم اتصال این راه آهن به انزلی توجیه اقتصادی ندارد.

خسته بند با بیان اینکه عنوان تصویب شده این پروژه در مجلس شورای اسلامی، راه آهن قزوین- رشت- انزلی- آستارا بوده است، افزود: رسیدن راه‌آهن به رشت بدون اتصال به انزلی به هیچ عنوان توجیه اقتصادی و مالی نداشته و قطعا هرگز در مجلس به تصویب نمی رسید.

وی ادامه داد: در گذشته این پروژه به صورت یکجا و در قالب یک پروژه و از رشت تا انزلی به طول ۴۲ کیلومتر بود که به دلیل درگذشت پیمانکار ادامه کار متوقف و با تعیین پیمارنکاران جدید به سه قطعه شش، هفت و هشت تقسیم بندی شد.

نماینده انزلی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با انجام این پروژه تریلی‌ها دیگر از داخل انزلی عبور نکرده و با استفاده از مسیر کنارگذر این شهر وارد بندر می شوند، بیان کرد: اجرای این طرح سبب می شود پلی که باید احداث شود به صورت دو منظوره بوده تا علاوه بر عبور تریلی‌ها، امکان ورود قطار نیز فراهم شود، به همین علت سازه پل نیز باید تغییر می کرد.

خسته بند به آغاز عملیات و کلنگ زنی قطعه هشتم این پروژه در دهه فجر امسال اشاره و تاکید کرد: علاوه بر قبول بخشی از اعتبارات این بخش از پروژه توسط اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان، مشاور پروژه استان هم قول مساعد داده که ماه جاری آمار تکمیلی و برآوردهای لازم را انجام دهد تا این پروژه‌ها به هدف نهایی که همان تکمیل کریدور شمال، جنوب بوده دست یابد.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی کریدور شمال- جنوب ۱۰ میلیون تن بار و ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مسافر از طریق این کریدور منتقل شده و به انزلی می رسند، تصریح کرد: عدم اتصال این پروژه به انزلی توجیه اقتصادی نخواهد داشت زیرا منفعت اقتصادی آن در اینجا است.

نماینده انزلی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسیر رشت به آستارا در حال حاضر در کش و قوس مسائل مشاور و قرارداد است که خود یک فاز جدید از مسیر راه آهن خواهد بود، افزود: با توجه به اینکه این مسیر باید از رشت، فومن و صومعه سرا عبور کند ممکن است چندین سال طول بکشد.