همه چیز «درباره یک توپ»/نمایشی از یک واقعیت

به گزارش خبرنگار مهر، همه چیز از یک توپ شروع می شود. توپی که نماد زمین است. زمینی پاک با لبخند و برکات فراوان. زمینی با لبخندی برای همه. اما این لطف و مهربانی زمین با ورود آدم ها به تخریب و خشونت با محیط زیست می رسد. قطع درختان، آتش زدن جنگل و طبیعت، شکار کردن حیات وحش، جنگ و بمب های اتمی، شهرسازی و قدم در آلودگی های صوتی و بصری، ریختن زباله و ... خشونت هایی است که همه و همه اشک زمین را درآورده و آن را خون به دل کرده.

در این میان کودکی که نماد پاکی است با خنده های معصومانه اش سعی می کند زمین را نجات دهد و گوشزد کند به کسانی که به دنبال نابودی زمین هستند. تلاش این فرشته پاکی همانا و بیشتر شدن زخم زمین توسط انسان ها همان.

نتیجه این خشونت ها این می شود که هر آنچه آدم ها با زمین کرده اند به خودشان باز می گردد و به قولی هرچه کاشته اند همان را برداشت می کنند. برداشتی غیر اصولی و بی رویه که در نهایت زمین آرام آرام در سیاهی و دود غلیظی محو می شود. محوی که با گل سرخی به نشانه امید و عشقی که باید به زمین باشد در دستان فرشته پاکی ها سو سو می زند برای زنده ماندن... و اینجاست که انسان باید از خود بپرسد که اکنون زمین کجاست؟ و چه بر سر زمین آمده است؟

روایتی از واقعیت

این روایت تکان دهنده برگرفته از نمایش خیابانی «درباره یک توپ» با طراحی و کارگردانی «موسی هدایتی» است که به فاجعه زیست محیطی و نابودی زمین می پردازد. روایتی موزیکال و بی کلام که ذهن های خفته را بیدار و دل های نگران را هوشیار می سازد.

«هدایتی» بر این باور است که روزگاری از خود خواهیم پرسید چه بر سر زمین آمد و اینکه زمین به ما چه داد و ما به زمین چه داده ایم.

او تعداد بازیگران در این نمایش را ۴ بازیگر بزرگسال و یک بازیگر کودک دانست و افزود: هدف اصلی ما از این کار هشداری به مردم درباره محیط زیست است که هر لحظه در حال محو شدن بوده و هیچ کسی هم توجهی ندارد.

این کارگردان قروه ای که از حمایت نکردن مسئولان گله مند است، در این مدت فعالیت هنری خود تا کنون جوایز بسیاری را کسب کرده و امید دارد تواند به اهداف بالاتری دست یابد.

نمایش «درباره یک توپ» که در سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافته هم اکنون به عنوان تنها نماینده کردستان در بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان که از ۲۹ آبان تا ۴ آذرماه سال جاری برگزاری می شود، حضور خواهد یافت.