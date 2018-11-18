اعلام اسامی نامزدهای جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی رویدادهای ترویج کتابخوانی، این اسامی به شرح ذیر است:

بخش گروه‌ها و نهادهای غیردولتی

جمشید رضایی، شهر شیراز، استان فارس

سعید مهدی زاده، برازجان، بوشهر

ناصر بارگاهی، شبانکاره، بوشهر

سیاوش مبارکی، تهران، تهران

باشگاه کتاب افق

موسسه سفیر

رحمت اله دهش، بجنورد، خراسان شمالی

سازمان مردم نهاد فانوس، اهواز، خوزستان

تشکل کتاب یاران داراب، داراب، فارس

کتابخانه فاطمه‌ها، کهنوج، کرمان

صابر بشیری، کرمانشاه، کرمانشاه

لیلا مرادیان، رامهرمز، خوزستان

خانه بهار، چابهار، سیستان و بلوچستان

بخش خصوصی و خدمات عمومی

بیمارستان فوق تخصصی آیت‌الله یثربی کاشان، اصفهان

بخش فضای مجازی، مروجان الکترونیک

سمیرا ناطقی، تهران، تهران

ناصر عبدالهی، اشنویه، آذربایجان غربی

یلدا علایی، تهران، تهران

مهدی همتی، رباط کریم، تهران

بخش افراد

حسین بابایی، امامان جماعت، کاشان، اصفهان

درخش علیمرادی، امامان جماعت، سنندج، کردستان

عزیز علوی، امامان جماعت، بانه، کردستان

مصطفی ترابی، امامان جماعت، قم، قم

شیخعلی ماهیگیر، امامان جماعت، سیریک، هرمزگان

فاطمه صدیق، دانش آموز، تهران، تهران

مریم لری، دانش آموز، دورود، لرستان

سیده زهرا صالحی، رادیو، تهران، تهران

تینا میرکریمی، رادیو، تهران، تهران

عبداله علایی، رادیو، تهران، تهران

شادی پاکزاد، کتابداران، مهاباد، آذربایجان غربی

صادق قربانی، کتابداران، بجنورد، خراسان شمالی

هاجر قادری، کتابداران، اسفراین، خراسان شمالی

رحیمه پرویز پور، کتابداران، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان

فاطمه گل حقیقت، کتابداران، اوز، فارس

ژاله حاجی میرزایی، کتابداران، سنندج، کردستان

اکرم قائد رحمتی، کتابداران، دورود، لرستان

محسن کمالیان، کتابداران، اشکذر، یزد

سارا ولدی خرم، کتابداران، همدان، همدان

هما دهقان منشاد، مربی مهدکودک، صفاییه، یزد

فردوس یزدی، مربی مهدکودک، صفاییه یزد

امین کسری، مربی مهدکودک، بندرعباس، هرمزگان

عاطفه بهزادی، مربی مهدکودک، اوز، فارس

معصومه هرمی، مربی مهدکودک، اوز فارس

حمید زارعی، نویسندگان، خورموج، بوشهر

طیبه محمد، نویسندگان، تهران، تهران

رفیع افتخار، نویسندگان، تهران

ابراهیم باقری حمیدآبادی، نویسندگان، ساری، مازندران

بیتا طوسی خراسانی، معلمان، تهران، تهران

علی مرادی، معلمان، سربیشه، خراسان جنوبی

صدیقه اسرافیلیان، معلمان، رشت، گیلان

لیلی زارعی، معلمان، خورموج، بوشهر

حسین مولوی، معلمان، اراک، مرکزی

شهرام شکوری، کتابفروشان، تهران، تهران

اکرم عطاییان، کتابفروشان، تربت حیدریه، خراسان رضوی

بابک طبرسی، کتابفروشان، آمل، مازندران

علیرضا کهنسال، تهران، تهران

بخش بین الملل

حمید عشقی، کاشمر، خراسان رضوی

لیل مکتبی فر، فرانکفورت، آلمان

نگاه ویژه: بازنشستگان

بهرام شیخ نژاد، بجنورد، خراسان شمالی

حسین سیدی زاده، بجنورد، خراسان شمالی

بر اساس این گزارش، مراسم پایانی پنجیمن جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی چهارشنبه ۳۰ آبان‌ماه برگزار خواهد شد، جزئیات مراسم پایانی متعاقبا اعلام خواهد شد.