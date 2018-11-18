به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر جنتی شامگاه شنبه در حاشیه اختتامیه «نمایشگاه همه واقف باشیم» در جمع خبرنگاران، به تهیه طرح جامع امامزادگان در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طرح جامع ۳۲ امامزاده در استان تهیهشده است.
وی اظهار کرد: متأسفانه در اجرای طرح جامع امامزادگان در استان برخی ادارات کمکاری کرده و همکاری لازم را ندارند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: این طرح برای امامزاده سید ابراهیم، امامزاده نشاط اسماعیل در طارم به خوبی اجرا نشده و پیشرفت فیزیکی ندارند و طرح جامع امامزادگان در استان به خوبی اجرا نمی شود.
جنتی به طرح توسعه امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان اشاره کرد و گفت: توسعه امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان نیازمند همکاری مسئولان است که باید در این زمینه هماهنگی بین دستگاههای اجرایی محقق شود.
وی تأکید کرد: توجه به توسعه امامزادهها باعث توسعه گردشگری مذهبی میشود و هر سال گردشگران زیادی از این بقعه مذهبی بازدید میکنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به توسعه فعالیتهای قرآنی در بقاع متبرکه استان زنجان اشاره کرد و افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری اوقاف به تربیت حفاظ قرآنی در استان تأکید دارد.
جنتی افزود: خوشبختانه در استان زنجان تربیت حفاظ قرآنی بسیار خوب است و طی ۵ سال اخیر فعالیتهای قرآنی خوبی انجامگرفته و حفاظ قرآنی زیادی در استان تربیت شدند.
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