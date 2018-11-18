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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان:

طرح جامع ۳۲ امامزاده در زنجان تهیه‌شده است/گسترش فعالیت های قرآنی

طرح جامع ۳۲ امامزاده در زنجان تهیه‌شده است/گسترش فعالیت های قرآنی

زنجان-مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به تهیه طرح جامع امامزادگان اشاره کرد و گفت: طرح جامع ۳۲ امامزاده در استان تهیه‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر جنتی شامگاه شنبه در حاشیه اختتامیه «نمایشگاه همه واقف باشیم» در جمع خبرنگاران، به تهیه طرح جامع امامزادگان در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طرح جامع ۳۲ امامزاده در استان تهیه‌شده است. 

وی اظهار کرد: متأسفانه در اجرای طرح جامع امامزادگان در استان برخی ادارات کم‌کاری کرده و همکاری لازم را ندارند. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: این طرح برای امامزاده سید ابراهیم، امامزاده نشاط اسماعیل در طارم به خوبی اجرا نشده و پیشرفت فیزیکی ندارند و طرح جامع امامزادگان در استان به خوبی اجرا نمی شود. 

جنتی به طرح توسعه امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان اشاره کرد و گفت: توسعه امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان نیازمند همکاری مسئولان است که باید در این زمینه هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی محقق شود.

وی تأکید کرد: توجه به توسعه امامزاده‌ها باعث توسعه گردشگری  مذهبی می‌شود و هر سال گردشگران زیادی از این بقعه مذهبی بازدید می‌کنند. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به توسعه فعالیت‌های قرآنی در بقاع متبرکه استان زنجان اشاره کرد و افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری اوقاف به تربیت حفاظ قرآنی در استان تأکید دارد. 

جنتی افزود: خوشبختانه در استان زنجان تربیت حفاظ قرآنی بسیار خوب است و طی ۵ سال اخیر فعالیت‌های قرآنی خوبی انجام‌گرفته و حفاظ قرآنی زیادی در استان تربیت شدند.

کد مطلب 4461055

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