۳ متهم برداشت غیرمجاز از حساب بانکی در نهاوند دستگیر شدند

سرهنگ شا احمد ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با سرقت ماموران نهاوند فردی را به اتهام سرقت سیم برق دستگیر و نامبرده در تحقیقات فنی به ۷ فقره سرقت سیم برق در شهرستان نهاوند اعتراف کرد.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی همچنین ۲ سارق و خریدار اموال مسروقه را دستگیر کردند که به ۴ فقره سرقت از اماکن خصوصی و نیمه کاره اعتراف کردند.

ساکی افزود: در ماموریتی دیگر ماموران پلیس فتای شهرستان نهاوند فردی را که به صورت غیر مجاز از حساب ۲ نفر از شهروندان برداشت اینترنتی انجام داده بود را دستگیر و متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی از مردم خواست توصیه ها و هشدارهای پلیسی را همواره مد نظر قرار داده و از اعتماد بی جا در خریدها و معاملات پرهیز کنند.