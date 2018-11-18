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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

فرمانده انتظامی نهاوند:

۳ متهم برداشت غیرمجاز از حساب بانکی در نهاوند دستگیر شدند

۳ متهم برداشت غیرمجاز از حساب بانکی در نهاوند دستگیر شدند

نهاوند- فرمانده انتظامی نهاوند گفت: ۳ متهم برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شهروندان نهاوندی دستگیر شدند.

سرهنگ شا احمد ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با سرقت ماموران نهاوند فردی را به اتهام سرقت سیم برق دستگیر و نامبرده در تحقیقات فنی به ۷ فقره سرقت سیم برق در شهرستان نهاوند اعتراف کرد.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی همچنین ۲ سارق و خریدار اموال مسروقه را دستگیر کردند که به ۴ فقره سرقت از اماکن خصوصی و نیمه کاره اعتراف کردند.

ساکی افزود: در ماموریتی دیگر ماموران پلیس فتای شهرستان نهاوند فردی را که به صورت غیر مجاز از حساب ۲ نفر از شهروندان برداشت اینترنتی انجام داده بود را دستگیر و متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی از مردم خواست توصیه ها و هشدارهای پلیسی را همواره مد نظر قرار داده و از اعتماد بی جا در خریدها و معاملات پرهیز کنند.

کد مطلب 4461075

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