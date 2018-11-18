آئین رونمایی از کتاب «هیکو» در مهدی شهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانههای عمومی استان سمنان به مناسبت هفته کتاب نمایشگاه کتاب در خانه خورشید و آئین رونمایی از کتاب «هیکو» با حضور امام جمعه شهمیرزاد، فرماندار مهدیشهر و مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان و سایر مسئولان اجرای و فرهنگی بخش شهمیرزاد، به میزبانی کتابخانه کبیر برگزار شد.
کتاب معجزه انبیاء
فرماندار مهدیشهر در این آئین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و جایگاه کتاب گفت: مطالعه موجب نگاه و رفتار عمیق و آرامش انسان میشود.
حسن ارگی با یادآوری اینکه کتاب معجزه پیامبر (ص) بود، اظهار داشت: قرآن یک کتاب دینی، اعتقادی و مرجع علمی محسوب میشود که مورد توجه کشورهای دیگر هم قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مهدیشهر دارای ناشران و نویسندگانی موفق است، افزود: این شهرستان دارای چهرههای علمی شناخته شده است.
ارگی با اشاره به فعالیت شبکههای مجازی افزود: در فضای مجازی مطالعه به صورت سطحی محسوب می شود از سوی دیگر اما باید گفت کتاب هیچ جایگزینی برای خود ندارد لذا گام نهادن در مسیر ترویج فرهنگ مطالعه کار مقدس است.
ترویج مطالعه وظیفه همگانی
مدیر کل کتابخانههای عمومی استان سمنان در این آئین ضمن بیان اینکه ترویج فرهنگ مطالعه یک وظیفه همگانی است، بیان داشت: برای توسعه کتاب و کتابخوانی به کمک همه قشرها و خیران نیازمندیم.
نورعلی غلامحسیننیا سماکوش با اشاره به این مطلب که مهدیشهر دارای مردمی فرهیخته است، اظهار داشت: کتابداران این شهرستان فعالیتهای فرهنگی مطلوبی را در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی برگزار میکنند.
پس از رونمایی کتاب «هیکو» نمایشگاه کتاب حسین جباری نیز در خانه خورشید شهمیرزاد افتتاح شد.
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