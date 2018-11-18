بانک ها توانایی لازم برای عبور از شرایط کنونی و تحریم را دارند

به گزارش خبرنگارمهر،علی رضا رشیدیان شنبه شب در آخرین روز کاری خود در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان اظهار کرد:در شرایط کنونی وتحریم ها، بانک ها توانایی لازم برای شناسایی راهکارها و ارائه طرح های مناسب به منظور عبور از بحران دارد و باید از ظرفیت های دانایی و دانشی خود و سایر حوزه ها بدین منظور استفاده کنند.

وی افزود: در موضوع اشتغال که مساله مهم استان است طی یکی دو سال اخیر با همراهی به موقع بانک ها اقدامات خوبی صورت گرفت و باید این همراهی بیش از گذشته تداوم یابد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد : بانک ها در خراسان رضوی هم در زمینه حل مشکلات اقتصادی و کمک به فعالان بخش خصوصی و هم حل مشکلات مردم و اعطای وام های قرض الحسنه بویژه در زمینه ازدواج در سال گذشته خوب کار کردند.

وی گفت: در این مدت تلاش ما آن بود که اقداماتی که به نفع اشتغال ، اقتصاد و معیشت مردم است رقم بخورد و مدیران بانکی ما با درک این شرایط با وجود همه محدودیت های هیات مدیره ها و آیین نامه ها تعامل بسیار خوبی با بخش های اجرایی و خصوصی داشتند.

رشیدیان تاکید کرد:رشد تخصیص ۳۰۰ درصدی منابع از سال ۹۲ تا کنون در حوزه بانکی اقدامی ارزشمند بود و لازم است از کمک ها و همراهی بانک ها طی مدت مسئولیت خود در استانداری خراسان رضوی تشکر می کنم.

وی بیان کرد:امروز نیازمند تحول جدی در حوزه بانکی و مالی هستیم تغییر و اصلاح قوانین و رویه های بانکی که می تواند حتی در وضعیت سپرده های مردم و جذب آنها ، مدیریت بازار ارز آثار ارزشمندی برجای بگذارد.

استاندار خراسان رضوی افزود:استان در طی سالهای گذشته منشا معضلات بانکی بوده و در حوزه موسسات مالی و اعتباری با مسائل عدیده ای مواجه بوده است اما کمک و حمایت بانک ها موجب رقم خوردن عملکرد مطلوبی در حوزه اقتصادی استان شد.