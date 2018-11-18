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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۹:۳۲

استاندار خراسان رضوی:

بانک ها توانایی لازم برای عبور از شرایط کنونی و تحریم را دارند

بانک ها توانایی لازم برای عبور از شرایط کنونی و تحریم را دارند

مشهد-استاندار خراسان رضوی گفت: در شرایط کنونی وتحریم ها، بانک ها توانایی لازم برای شناسایی راهکارها و ارائه طرح های مناسب به منظور عبور از بحران را دارند.

به گزارش خبرنگارمهر،علی رضا رشیدیان شنبه شب در آخرین روز کاری خود در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان اظهار کرد:در شرایط کنونی وتحریم ها، بانک ها توانایی لازم برای شناسایی راهکارها و ارائه طرح های مناسب به منظور عبور از بحران دارد و باید از ظرفیت های دانایی و دانشی خود و سایر حوزه ها بدین منظور استفاده کنند.

وی افزود: در موضوع اشتغال که مساله مهم استان است طی یکی دو سال اخیر با همراهی به موقع بانک ها اقدامات خوبی صورت گرفت و باید این همراهی بیش از گذشته تداوم یابد.

 استاندار خراسان رضوی ادامه داد : بانک ها در خراسان رضوی هم در زمینه حل مشکلات اقتصادی و کمک به فعالان بخش خصوصی و هم حل مشکلات مردم و اعطای وام های قرض الحسنه بویژه در زمینه ازدواج در سال گذشته خوب کار کردند.

وی گفت: در این مدت تلاش ما آن بود که اقداماتی که به نفع اشتغال ، اقتصاد و معیشت مردم است رقم بخورد و مدیران بانکی ما با درک این شرایط با وجود همه محدودیت های هیات مدیره ها و آیین نامه ها تعامل بسیار خوبی با بخش های اجرایی و خصوصی داشتند.

رشیدیان تاکید کرد:رشد تخصیص ۳۰۰ درصدی منابع از سال ۹۲ تا کنون در حوزه بانکی اقدامی ارزشمند بود و لازم است از کمک ها و همراهی بانک ها طی مدت مسئولیت خود در استانداری خراسان رضوی تشکر می کنم.

وی بیان کرد:امروز نیازمند تحول جدی در حوزه بانکی و مالی هستیم تغییر و اصلاح قوانین و رویه های بانکی که می تواند حتی در وضعیت سپرده های مردم و جذب آنها ، مدیریت بازار ارز آثار ارزشمندی برجای بگذارد.

استاندار خراسان رضوی افزود:استان در طی سالهای گذشته منشا معضلات بانکی بوده و در حوزه موسسات مالی و اعتباری با مسائل عدیده ای مواجه بوده است اما کمک و حمایت بانک ها موجب رقم خوردن عملکرد مطلوبی در حوزه اقتصادی استان شد.

کد مطلب 4461089

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