طلافروشان خرمشهر ساماندهی و ایمن سازی می شوند

سید میثم هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسه ای با فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر برای تجمیع و لحاظ کردن سازوکارهای امنیت بخشی به صنف طلا و جواهرات برگزار شده است.

وی از فراهم کردن زمینه اتصال محل های عرضه طلا و جواهرات خرمشهر به پلیس در پی اجرای این طرح خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر طلافروشان خرمشهر، پراکنده هستند و به سیستم پلیس ۱۱۰ هم متصل نیستند که با اجرای این طرح این اتصال برقرار می شود و امنیت محل ها با اتصال ایجاد شده با پلیس۱۱۰، از سوی نیروی انتظامی تامین خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف خرمشهر در ادامه به رایزنی های انجام شده با شهرداری برای احداث بازار جدید طلافروشان خرمشهر نیز اشاره کرد و گفت: از شهردار خرمشهر درخواست شده است محلی برای استقرار طلافروشان در نظر بگیرید که هزینه احداث این بازار با لحاظ کردن مولفه های امنیتی از سوی صنف های پرداخت می شود.

هاشمی در پایان تاکید کرد: با توجه به ناامنی و سرقت های اخیر از مراکز عرضه طلا و جواهرات در کشور و حتی استان خوزستان، اجرای این طرح یک ضرورت محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در خرمشهر ۳۵ واحد طلا و جواهرات فعالیت می کنند.