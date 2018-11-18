مامور نیروی انتظامی در رودبار جنوب به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه شب استوار دوم سجاد جرجندی از کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودبار جنوب که در درگیری با اشرار مسلح به شدت زخمی شده بود به فیض شهادت نائل آمد.

وی شب گذشته ز در حال گشت‌زنی در سطح شهر بود که از سوی سرنشینان یک دستگاه خودرو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی و پس از انتقال به بیمارستان آسمانی شد.

عملیات پلیسی برای شناسایی و دستگیری عاملان این درگیری منجر به شهادت مظلومانه استوار جرجندی ادامه دارد.

رئیس شورای تامین شهرستان رودبار جنوب نیز در این ارتباط گفت: ساعت 19 امشب پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در حین گشت‌زنی در میدان عاشورا به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور ایست بازرسی می‌دهد و استوار جرجندی برای بررسی به سمت خودرو حرکت می‌کند که به‌محض نزدیک شدن به خودرو سرنشین خودرو این مامور را به رگبار می‌بندد.

وی ادامه داد: این مأمور انتظامی به دلیل شدت زخم‌های گلوله به بیمارستان 12 فروردین کهنوج منتقل می‌شود اما به‌دلیل شدت جراحات وارده به درج رفیع شهادت نایل آمد.