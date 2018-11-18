ثبت نام ۲۱ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور فرهنگیان و تربیت دبیر

حسین توکلی- مشاور عالی سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش پس از اعلام نتایج نهایی کنکور ۹۷، ظرفیت های جدید برای برخی کدرشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران اعلام کرده است و این ظرفیت ها به تایید دفتر گسترش آموزش عالی رسید، مرحله تکمیل ظرفیت برای این دانشگاه ها در نظر گرفته شد.

وی افزود: تمامی داوطلبانی که در کنکور ۹۷ شرکت کرده و در جلسه آزمون حاضر بوده‌اند، با نمره کل بالای ۶۵۰۰ (با توجه به کارنامه نتایج علمی اولیه) می‌توانند با مراجعه به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اطلاعیه ۲۱ آبان ۹۷ سازمان سنجش درباره کدرشته محل‌های پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: تاکنون تعداد ۲۱ هزار و ۶۴۰ نفر در مرحله تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت کنکور ۹۷ برای رشته های دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی شرکت کرده اند.

وی اظهار داشت: داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری ۹۷ می توانند تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۷ آبان ۹۷ به سایت سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه کنند و ضمن اطلاع از کدرشته‌های مربوط، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر تا ۲۵ کدرشته محل) به روش اینترنتی، اقدام کنند.