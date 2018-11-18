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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۹:۲۶

مهلت ثبت‌نام امشب پایان می‌یابد؛

ثبت نام ۲۱ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور فرهنگیان و تربیت دبیر

ثبت نام ۲۱ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور فرهنگیان و تربیت دبیر

مهلت ثبت نام در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۷ برای دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ساعت ۲۴ امشب ۲۷ آبان پایان می پذیرد. داوطلبان امکان انتخاب ۲۵ کدرشته را دارند.

حسین توکلی- مشاور عالی سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش پس از اعلام نتایج نهایی کنکور ۹۷، ظرفیت های جدید برای برخی کدرشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران اعلام کرده است و این ظرفیت ها به تایید دفتر گسترش آموزش عالی رسید، مرحله تکمیل ظرفیت برای این دانشگاه ها در نظر گرفته شد.

وی افزود: تمامی داوطلبانی که در کنکور ۹۷ شرکت کرده و در جلسه آزمون حاضر بوده‌اند، با نمره کل بالای ۶۵۰۰ (با توجه به کارنامه نتایج علمی اولیه) می‌توانند با مراجعه به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اطلاعیه ۲۱ آبان ۹۷ سازمان سنجش درباره کدرشته محل‌های پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: تاکنون تعداد ۲۱ هزار و ۶۴۰ نفر در مرحله تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت کنکور ۹۷ برای رشته های دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی شرکت کرده اند.

وی اظهار داشت: داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری ۹۷ می توانند تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۷ آبان ۹۷ به سایت سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه کنند و ضمن اطلاع از کدرشته‌های مربوط، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر تا ۲۵ کدرشته محل) به روش اینترنتی، اقدام کنند.

کد مطلب 4461136

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    نظرات

    • محمد رضا IR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سلام شما تو مصاحبه دیروز گفته بودین 2 هزار نفر ثبت نام کردن تو مصاحبه امروز نوشته 22 هزار نفر کدوم درسته؟
      • IR ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
        0 0
        مهندس توی مصاحبه دیروز گفتن (تا ساعت ۸ صبح امروز ۲۶ آبان ۹۷ تعداد ۱ هزار و ۹۳۸ نفر شرکت کرده اند) تا ساعت...

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