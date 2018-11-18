آغاز عملیات اجرایی ساخت سالن ورزشی در پارک ۷۶ هزار متری گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عرب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در شهرداری گلستان گفت: ساخت سالن ورزشی چندمنظوره در پارک ۷۶ هزار مترمربع شهرک امام حسین (ع) در حال اجرا است، که در مرحله اول میلگردبافی و قالب بندی جهت اجرای بتن ریزی فونداسیون انجام شده است.

وی از افزایش سرانه ورزشی و فضای سبز این منطقه در راستای بالا بردن سطح رضایتمندی و رفاه شهروندان خبر داد و افزود: احداث این سالن ورزشی چند منظوره در فاز یک احداث پارک در حاشیه رودخانه « شادچای» جهت ایجاد امکانات ورزشی متنوع و توزیع عادلانه امکانات اجتماعی و رفاهی در سطح شهر گلستان به ویژه محلات کم برخوردار و ایجاد ظرفیت های جدید ضمن افزایش سرانه فضای سبز و ورزشی، باعث ایجاد شادابی و تندرستی برای ساکنین این محله می شود.

شهردار گلستان با اشاره به این که این تفرجگاه در منطقه ای که دارای بافت فشرده مسکونی است، احداث می شود، اضافه کرد: یکی از رویکردهای جدی مدیریت شهری توزیع عادلانه امکانات در سطح شهر است، به همین دلیل در حوزه فضای سبز نیز تلاش شد تا در مناطق محروم شهر از جمله حاشیه رودخانه شادچای که به‌دلیل بافت فشرده و متراکم مسکونی از انواع سرانه‌های خدماتی به‌ویژه فضای سبز محرومند تمهیداتی برای رفع این معضل اندیشیده شود.

مدیریت شهری گلستان با اشاره به اینکه در گذشته شادچای یک معضل زیست محیطی بود، اضافه کرد: با تلاش و همت مسئولان نهضت توسعه فضای سبز در شهر گلستان به معنای واقعی تحقق یافته است چرا که تلاش مستمر در این شهر نتایج مطلوبی در افزایش شور و نشاط اجتماعی و عمران شهر به همراه خواهد داشت.