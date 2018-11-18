اهدای جایزه ترویج علم به برگزیده جایزه جلال

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران انجمن ترویج علم ایران به دلیل فعالیتهای گسترده و پیگیر در انتشار کتابهای دانشگاهی، عمومی و ترویجی با هدف معرفی علم به عموم مردم و تلاشهای مسئولانه در راه پژوهش و تحقیق درباره تاریخ علم و مبارزه با شبهعلم، جایزه ترویج علم سال ۱۳۹۷ را به محمدرضا توکلی صابری اهدا کرد.
محمدرضا توکلی صابری استاد بازنشستۀ داروسازی و شیمی پزشکی، در سال ١٣٨٢ برای اولین بار مسیر سفر ناصرخسرو را به تدریج در طی هفت سال پیموده و از مکانهایی که ناصرخسرو گذشته بود، عکس و فیلم گرفت. ایشان گزارش خود از این دیدارها را در کتاب سفر برگذشتنی نوشته است.
وی در پایان این مسیر طولانی به دیدار مزار ناصرخسرو در کوهستانهای بدخشان رفته و گزارش این سفر و اولین عکسها از آرامگاه ناصرخسرو را در کتاب سفر دیدار منتشر کرد.
گفتنی است، از دکتر توکلی صابری، کتاب «سفربرگذشتنی» در هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد به عنوان اثر برگزیده و کتاب «سفر دیدار» در دهمین جایزه ادبی جلال آل احمد به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد.
نظر شما