رمانی از محمد سرشار چاپ دومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات کتابستان معرفت، دومین چاپ رمان «رستاخیز عاشقی» نوشته محمد سرشار را منتشر کرد.

چاپ یکم رستاخیز عاشقی همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در هجدهم اردیبهشت سال جاری به چاپ رسیده بود.

انتشار چاپ اول رمان رستاخیز عاشقی واکنشهای زیادی را میان فعالان عرصه کتاب به دنبال داشت. یکی از مهمترین این پیامدها، انتخاب نویسنده آن به عنوان یکی از بیست نویسنده جوان «آتیه داستان ایرانی» از سوی هیات علمی یازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد بود.

کتاب رستاخیز عاشقی یک رمان عاشقانه و در عین حال اجتماعی است که داستان زندگی یک جوان عدالت‌خواه را روایت می‌کند. جوانی که برای مبارزه با یک فساد بزرگ در شهر، باید تصمیمهای بزرگی بگیرد و زندگی شخصی‌اش را تحت الشعاع آن قرار دهد.

چاپ دوم رمان رستاخیز عاشقی در ۳۲۰ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ جلد و بهای ۲۹۰۰۰ تومان به بازار کتاب عرضه شده است.