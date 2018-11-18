  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۷

مدیر کل تعاون کرمانشاه اعلام کرد

پرداخت ۱۸۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی توسط بانکها

پرداخت ۱۸۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی توسط بانکها

کرمانشاه_مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از پرداخت ۱۸۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری توسط بانکهای استان خبر داد.

حسن عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سهمیه بانک‌های استان کرمانشاه در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری بیش از ۱۷۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه در این میان سهمیه بانک‌های توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید هریک بیش از۲۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است، افزود: همچنین سهمیه بانک کشاورزی ۸۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.   

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از ابتدای سال تاکنون از سوی بانک توسعه تعاون ۲۹ میلیارد و ۱۱۱ میلیون تومان برای اجرای ۵۹۹ طرح پرداخت شده است.

وی بیان کرد: پست بانک ۳۴ میلیارد و ۱۴۲ میلیون تومان برای اجرای ۳۸۲ طرح اشتغال روستایی و عشایری پرداخت کرده است.

عزیزی میزان تسهیلات پرداختی از سوی صندوق کارآفرینی امید را  ۴۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان برای اجرای ۴۱۶ طرح دانست و گفت: از سوی بانک کشاورزی نیز ۸۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان برای اجرای ۳۶۰ طرح پرداخت شده است.
 

کد مطلب 4461199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها