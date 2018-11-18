عباسعلی دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به مشاهده سه قلاده پلنگ در منطقه صیدوای مهدیشهر، تاکید کرد: مشاهده پلنگ خوشبختانه در این منطقه نشان از تداوم حیات و شرایط خوب فیزیکی و جسمانی آن ها دارد.
وی افزود: صیدوا بخشی از بهترین زیستگاه های منطقه حفاظت شده پرور به شمار می رود که زیستگاه خوبی برای پلنگ محسوب می شود چرا هم غذای این موجود از چهارپایان تامین میشود و هم شرایط کوهستانی منطقه باعث زندگی امن این گونه شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان، گفت: طی سالهای اخیر بارها پلنگ، خرس قهوهای و سایر گونه های ارزشمند جانوری در این منطقه مشاهده شده اند.
دامنگیر بیان کرد: پارک ملی صیدوا با مساحت هفت هزار و ۳۰۰ هکتار سی امین پارک ملی کشور شناخته میشود.
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