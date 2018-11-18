۸۰درصدتسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی وتعاونی ها داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد فرماندهی اقتصادی استان قزوین روز یکشنبه به منظور بررسی زمینه های همکاری مشترک صندوق در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی با حضور شهیدزاده رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در استانداری قزوین تشکیل شد.

مرتضی شهید زاده در این جلسه اظهار کرد: صندوق توسعه ملی بر اساس نظر رهبری ایجاد شده و تجارب حاصل از حساب ذخیره ارزی و تجارب بین المللی در سال ۹۰ ایجاد شد و بعدها دائمی شد تا سهم نسل های آینده تامین و حفظ شود.

وی افزود: هدف صندوق توسعه فعالیت بخش خصوصی است و نباید به بخش دولتی داده شود اگر دولت نیاز داشت با اذن رهبری می تواند مجوز بگیرد.

شهیدزاده با بیان اینکه برنامه ریزی درست اقتصادی موجب مدیریت اصولی و حفظ سرمایه ها می شود، گفت: ۳۲ درصد فروش نفت وارد صندوق می شود و سیاستها توسط رهبری و مجلس تعیین می شود و مصارف صندوق مشخص است و بر مبنای سیاست های وزارتخانه ها با تصویب مجلس صورت می گیرد.

رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه در کنار بانکها هستیم و پیوسته نظر دولت را در نظر داریم، گفت:۸۰ درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و تعاونی ها داده می شود و اولویت با طرح های تولیدی، گردشگری، شرکت های دانش بنیان و مناطق محروم است.

وی یادآور شد: نحوه پرداخت ما راحت است باید بازدهی شرکت تائید شود و پروژه باید دارای سرمایه در گردش باشد تا بتواند از تسهیلات ما هم استفاده کند.

شهیدزاده بیان کرد: در هیچ دوره ای صندوق از دادن تسهیلات توسعه ای کوتاهی نکرده است، این صندوق نباید به سرنوشت حساب ارزی تبدیل شود، اهداف صندوق این است که به پروژه هایی کمک کند تا ارز وارد کشور شود.

وی ادامه داد: فعالیت هایی را حمایت می کنیم که با صادرات خود بتوانند تسهیلات را پرداخت کنند.

رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه ملی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰۰۰ مگاوات طرح نیروگاهی در دست بررسی داریم، توسعه و آبادانی با آب و انرژی است و از اینگونه طرحها حمایت می کنیم.

وی گفت: در حمایت از تولید انواع خودرو برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار پرداخت کردیم و تا قطعات ۲۲ هزار خودروی سنگین کامیون و اتوبوس را تامین و تولید کنند.

شهیدزاده اظهار کرد: سرمایه در گردش دو ساله شده و طول دوره بازپرداخت به ۸ و ۱۰ سال رسیده است تا شرایط تسهیل شود.

وی یادآور شد: موانع اجرا، تولید و بازار باید شناسایی و رفع شود، هر طرحی که به صندوق توسعه داده می شود باید بازار آن دیده شود.

رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه ملی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای توسعه گلخانه ها نداریم، گفت: شیلات، آبیاری نوین، توسعه زنجیره تولید گوشت قرمز و شیر، توسعه گلخانه ها، کشت گیاهان دارویی در اولویت قرار دارد.

وی بیان کرد: ۸۰۰ میلیارد دلار تسهیلات صادراتی داده ایم و حوزه گردشگری و ایجاد مراکز تفریحی، خدماتی، هتل در گرفتن تسهیلات در اولویت است.

شهیدزاده تصریح کرد: در پتروشیمی ها ۳.۵ درصد، کشاورزی ۱۴ درصد و صنایع ۱۶ درصد است و شرکتهای دانش بنیان ویژه دیده شده است.

رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه ملی افزود: تسهیلات سرمایه در گردش دو ساله شده، نرخ بازده ریالی برای گردشگری ۱۶ درصد و صنعت ۲۱ درصد است.

وی یاداور شد: ما بر اساس اساسنامه اجازه تبدیل ارز به ریال را نداریم و حداکثر استفاده از توان داخلی مورد توجه است.

شهیدزاده با بیان اینکه طرح های مناطق محروم و شرکت های دانش بنیان در اولویت است، بیان کرد: به ۲۳۱ طرح ۷۸۰ میلیارد تومان و ۱۶ طرح ارزی ۲۴۱ میلیون دلار در استان قزوین پرداخت کرده ایم.