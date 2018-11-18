خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ هشتاد و پنجمین نشست شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز صبح امروز یک‌شنبه با قرائت آیاتی چند از کلام‌الله مجید، به ریاست شکور اکبر نژاد آغاز شد.

شکور اکبر نژاد رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز در آغاز هشتاد و پنجمین نشست این شورا گفت: سالروز آزادسازی سوسنگرد را گرامی و یاد شهیدان بزرگوار این عملیات را گرامی می‌دارم. همچنین آغاز هفته وحدت را به همه مسلمانان دنیا تبریک عرض می‌کنم و امید دارم جامعه بشری، از مشترکات خود برای صلح و دوستی بهره گیرند.

وی افزود: برای تدوین برنامه پنج‌ساله تبریز و جلسات کارشناسی که دراین‌ارتباط شکل‌گرفته است، نهایت تشکر رادارم. از شهرداری می‌خواهم در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز و مشکلاتی که در این حوزه روی می‌دهد حساسیت بیشتری به خرج دهد.

رئیس شورای شهر تبریز گفت: سرمایه گزاری بر روی موضوعات مختلف، فرصت مهمی برای اشتغال‌زایی و ایجاد ثروت در شهر تبریز است که متأسفانه هنوز به شکل مطلوب زمینه‌های لازم برای آن فراهم نشده است و تنگ‌نظری‌ها همچنان ادامه دارد.

شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز در ادامه بررسی مشکلات حوزه حمل‌ونقل عمومی، در نشست امروز خود میزبان مدیران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تبریز و حومه بود.

فعالیت ۷۰۰ دستگاه اتوبوس و بیش از ۱۰۰۰ نفر راننده در شرکت واحد تبریز

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای شهر از فعالیت ۷۰۰ دستگاه اتوبوس و بیش از ۱۰۰۰ نفر راننده در شرکت واحد تبریز خبر داد.

غلامحسین مسعودی ریحان سپس گفت: به عقیده‌ام میزان موفقیت شرکت واحد و سیستم اتوبوس‌رانی را از مردم سؤال کنیم.

وی سپس افزود: به‌عنوان شورای شهر در ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد شهرداری توفیق نداشته‌ایم و چنین سیستمی باید ایجاد شود.

بسیاری از اتوبوس‌های در حال فعالیت فاقد معاینه فنی هستند

محرم محمد زاده عضو شورای شهر نیز در این جلسه گفت: بسیاری از اتوبوس‌های در حال فعالیت فاقد معاینه فنی هستند و این برای سلامت مسافران بسیار خطرناک است.

وی افزود: ایستگاه‌هایی که ایجادشده است متأسفانه متناسب با آب‌وهوای تبریز نیست و عملاً نمی‌تواند سرپناه مناسبی برای مسافران باشد.

وی همچنین ابراز داشت: مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس‌رانی در ارتباط با قرارداد اخیر شهرداری با یک شرکت خصوصی برای خرید اتوبوس توضیح دهد.

دولت از سیستم حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهرها حمایت کند

عضو شورای شهر نیز در این جلسه گفت: دولت از سیستم حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهرها حمایت کند.

علی آجودان زاده گفت: از دولت انتظار داریم با توجه به منابع مالی عظیمی که درنتیجه نوسانات ارز به وجود آمد، به حمایت از سیستم حمل‌ونقل عمومی بپردازد.

وی افزود: به نظر می‌رسد شهرک‌های اقماری تبریز، نیاز به توجه بیشتری از طرف سازمان اتوبوس‌رانی دارد.

سیاست بخش خصوصی در مدیریت حمل‌ونقل باید از نو بررسی شود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر نیز در این جلسه گفت: خوشبختانه مشکلات زیادی از اتوبوس‌رانی، در دوره مدیریت فرخ جلالی به شکل ریشه‌ای حل شدند.

عبدالله تقی پور ادامه داد: سیاست بخش خصوصی در مدیریت حمل‌ونقل باید از نو بررسی شود و تا جای ممکن از تصدی‌گری شهرداری کاسته شود.

وی گفت: در شهرک‌های اقماری تبریز اگر از پاره‌خط‌ها استفاده نکنیم، روزبه‌روز بر گره‌های حل و نقل افزوده خواهد شد.

تقی پور سپس اظهار داشت: انتظار داریم با همسان‌سازی رنگ اتوبوس‌ها، یک نوع هنجار بصری را در سامانه حمل‌ونقل به وجود بیاوریم.

سعید نیکوخصلت عضو شورای شهر نیز در این جلسه گفت: به‌عنوان اعضای شورای شهر علاقه داریم که همه مردم از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند، اما سؤال اینجاست که آیا مجموعه شرکت واحد راضی به افزایش مسافر هستند یا به علت محدودیت‌های مورداشاره چنین علاقه‌ای ندارد!؟

ضرورت افزایش ایمنی و کاهش آلایندگی اتوبوس‌ها

کریم صادق زاده عضو شورای شهر بر ضرورت افزایش ایمنی و کاهش آلایندگی اتوبوس‌ها تأکید کرد.

وی گفت: خوشبختانه همکاری با کارگران شرکت واحد در دوره جدید باعث کاهش اعتراضات این قشر شده است.

صادق زاده افزود: امیدوارم برنامه‌های لازم در شرکت اتوبوس‌رانی برای فصل زمستان در خصوص افزایش ایمنی و کاهش آلایندگی اتوبوس‌ها دیده شود.

قفسه کتاب در اتوبوس‌های تبریز ایجاد شود

محمد فرج قلی زاده، دبیر هیئت‌رئیسه شورای شهر تبریز نیز در این جلسه گفت: عملکردی که از سوی مدیرعامل شرکت واحد توضیح داده شد، بسیار ارزشمند و قابل‌تقدیر است. توضیح داده شود که مصوبه شورای شهر در ارتباط با ساماندهی تبلیغات در بدنه اتوبوس‌ها به کجا انجامید.

وی گفت: ایجاد قفسه کتاب در اتوبوس‌ها بر اساس مصوبه شورای شهر می‌بایست ایجاد می‌شد.

وی ادامه داد: درباره آلایندگی اتوبوس‌هایی که در دست بهره‌برداری است نیاز است که توضیح داده شود.

دبیر هیئت‌رئیسه شورای شهر تبریز گفت: تا زمانی که مشکل اساسی سیستم را حل نکرده‌ایم، حتی تلاش‌های فراوان هم راه به‌جایی نخواهد برد. لذا اعتقاددارم شهرداری باید مستقیماً از تصدی‌گری در حوزه حمل‌ونقل کنار برود.

وی گفت: باید همت کنیم و از زیر بار این تصدی‌گری خارج شویم تا سیاست‌گذاری و نظارت را به شکل مطلوب انجام دهیم.

روستاهای الحاقی به تبریز شرایط لازم برای بهره‌گیری از اتوبوس‌های واحد رادارند

فریدون بابایی اقدم عضو شورای شهر نیز در این جلسه گفت: روستاهای الحاقی به تبریز شرایط لازم برای بهره‌گیری از اتوبوس‌های واحد رادارند.

وی گفت: متأسفانه رویه غلطی در شورای دور قبل وجود داشت که عده‌ای از همکاران شورای شهر، به‌جای نمایندگی مردم، در نقش وکیل مدافع مدیران شهرداری ظاهر می‌شدند، لذا به خودم تذکر می‌دهم که ما در وهله اول نماینده مردم تبریز هستیم.

وی گفت: بخش خصوصیِ همکارِ شرکت واحد به دلیل ارتباطی که با برخی نفرات در داخل شرکت واحد دارد، عملاً در محاکم به نحوی ظاهر می‌شود که عملاً منافع شهرداری را به خطر می‌اندازند. انتظار داریم نفراتی که در درون شرکت به این افراد خط می‌دهند، مشخص شوند.

بابایی اقدم افزود: روستاهای الحاقی به تبریز شرایط لازم را برای بهره‌گیری از اتوبوس‌های واحد رادارند و انتظار داریم که شرکت واحد دراین‌باره اقدامات لازم را انجام دهد.