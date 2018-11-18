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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

رادیو نمایش به مناسبت هفته کتاب «گیومه» باز می‌کند

رادیو نمایش به مناسبت هفته کتاب «گیومه» باز می‌کند

به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب، رادیو نمایش در قالب برنامه زنده رادیویی «گیومه» به موضوع کتاب و کتابخوانی می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، برنامه زنده «گیومه» که هر روز به مدت ۲ ساعت از شبکه رادیویی نمایش بخش می‌شود این هفته با حضور مهمانانی اعم از مترجم و نویسنده، با مجری کارشناسی شهاب دارابیان به موضوع کتاب و کتابخوانی در هفته کتاب می پردازد.

«گیومه» برنامه ای ترکیبی نمایشی با محوریت اطلاع رسانی فرهنگی است که شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۹ تا ۱۱ به صورت زنده از رادیو نمایش بر روی موج اف ام ، ردیف ۵/۱۰۷ مگاهرتز شنیده می شود.

مهدیه تقی زاده تهیه کنندگی، مونا صفی نویسندگی، نازنین مهیمنی گویندگی، علیرضا نوری گزارشگری و معصومه نورزاد اجرای بخش خبری این برنامه را برعهده دارند.

کد مطلب 4461278
آروین موذن زاده

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