به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، برنامه زنده «گیومه» که هر روز به مدت ۲ ساعت از شبکه رادیویی نمایش بخش می‌شود این هفته با حضور مهمانانی اعم از مترجم و نویسنده، با مجری کارشناسی شهاب دارابیان به موضوع کتاب و کتابخوانی در هفته کتاب می پردازد.

«گیومه» برنامه ای ترکیبی نمایشی با محوریت اطلاع رسانی فرهنگی است که شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۹ تا ۱۱ به صورت زنده از رادیو نمایش بر روی موج اف ام ، ردیف ۵/۱۰۷ مگاهرتز شنیده می شود.

مهدیه تقی زاده تهیه کنندگی، مونا صفی نویسندگی، نازنین مهیمنی گویندگی، علیرضا نوری گزارشگری و معصومه نورزاد اجرای بخش خبری این برنامه را برعهده دارند.