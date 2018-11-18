به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آغاز به کار وزرای جدید در کابینه دوازدهم گفت: اتاق تصمیم دارد برنامه های ارایه شده وزرا را بعد از انتخاب پایش کرده و قول های آنها را مورد بررسی قرار داده و منتشر کند؛ پس امیدواریم وزرا به قول هایشان عمل کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در اولین جلسه کاری وزیر جدید صنعت، با فعالان اقتصادی دیداری صورت گرفت و مقرر شد نقطه ثابت در وزارتخانه به اتاق و فعالان اقتصادی اختصاص بدهند.

وی با اشاره به مشکلات کهنه اقتصاد ایران تصریح کرد: سالها است که در کشور متخصصان و فعالان اقتصادی به بیان مشکلات کشور پرداخته و با ارایه راهکارهایی خواهان حل مشکل هستند؛ اما با این شیوه راه به جای مطلوبی نخواهیم برد.

شافعی گفت: با در پیش گرفتن روش های گذشته، در گذر زمان به عمق مشکلات خواهیم افزود و تا کنون نیز این کار به مشکلات افزوده است؛ امروز حجم عظیمی از راه حل ها برای برون رفت از مشکلات مطرح شده که امروز مطرح است و از هر محفلی هم به گوش می رسد؛ در حالیکه چندین سال است که این راه حل ها مورد تاکید است؛ ولی هنوز مشکلات اساسی حل نشده است.

وی افزود:ریشه اصلی عدم حل مشکلات اقتصادی، نبود صورت بندی دقیق از مشکلات است که باعث عدم دستیابی به حل مشکل شده؛ این در حالی است که دائما به معلول ها می پردازیم بدون اینکه علت را برطرف کرده باشیم؛ به این معنا که بدون ارایه صورت بندی دقیق از این مشکلات قادر به حل مشکل نیستیم.

شافعی ادامه داد: امروز باید بتوانیم مشکلات اصلی کشور را با اولویت بندی مورد توجه قرار دهیم؛ یعنی از سطح اولیه و قواعد حاکم بر اقتصاد، سطح دوم قواعد حاکم بر اقتصاد کلان و سوم قواعد حاکم بر اقتصاد خرد باید شروع کنیم. پس وقتی پیشنهادات مختلف را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم از حل مشکلات خرد به سطح کلان رسیده ایم در حالیکه ما در قواعد بازی دچار مشکل هستیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: عدم تمرکز در ساختار تصمیم گیری اقتصاد و عدم توجه به نظر صاحبان عمل و تجربه مشکلات را بیشتر کرده و موتور محرک بر خلق ثروت غیر تولیدی قرار گرفته است؛ پس باید به قواعد بازی کشور بازگردیم.

وی با اشاره به تدوین و بررسی بودجه ٩٨، از حضور نمایندگان اتاق در کمیته تدوین بودجه خبر داد و اظهار داشت: انتظار بر این است که دولت در بودجه مواد برنامه توسعه ای را پیگیری کند نه اینکه فقط سیاهه دخل و خرج باشد؛ بلکه بر اساس منابع درآمدی پایدار، هزینه ها مدیریت شود.

شافعی گفت: مصوب شده بود دولت کوچک شده و بر درآمدهای نفت مدیریت صورت گیرد؛ این در حالی است منابع صندوق توسعه ملی باید صرفا به تولید بخش خصوصی اختصاص می یافت؛ ولی الان منابع صندوق خوب نیست؛ پس باید از دست اندازی برای پروژه های تکراری بپرهیزیم.

وی اظهار داشت: تداوم رویه استفاده از اوراق تعهدزا می تواند به بحران بدهی منجر شده و به معنای بزرگتر شدن بخش عمومی و جایگزینی آن با بخش خصوصی است.

شافعی گفت: راهکارهایی از جمله بهبود فضای کسب و کار، ایجاد شفافیت در اقتصاد، کاهش فساد، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت مطرح می شود.