کتاب «میدان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب میدان، جامع ترین منبعِ مبانی، شناخت و ارزیابی میدان های شهری به قلم حمید دانش پژوه و امید جدی فرزانه در ۱۰۰۰ نسخه و در قطع رحلی توسط انتشارات آذرخش به چاپ رسید.

این کتاب، با محوریت تدوین و تالیف مبانی، مفاهیم و دسته بندی های جامع در زمینه مجموعه نظریات و تئوری های موجود در حیطه طراحی شهری و با معرفی نمونه هایی از میدان های شهری اروپایی با دارا بودن نقشه ها فنی و تصاویر بی نظیر از این نمونه ها برای اولین بار در جامعه شهرسازی علمی کشور و نیز ارائه روش های ارزیابی مناسب طی ۸ فصل اصلی در ۷۰۰ صفحه نگاشته شده است.

هدف کتاب حاضر معرفی منبعی جامع برای رجوع دانشجویان تمامی مقاطع، متخصصان و اساتید دانشگاهی در امر بررسی و تحقیق در موضوع میدان شهری است که به گفته پدیدآورندگان، در ادامه، تدوین ساختار مرجعی برای میدان های شهری ایران از مهترین چالش های پژوهشی در این مفر است.