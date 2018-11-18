کتاب «میدان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب میدان، جامع ترین منبعِ مبانی، شناخت و ارزیابی میدان های شهری به قلم حمید دانش پژوه و امید جدی فرزانه در ۱۰۰۰ نسخه و در قطع رحلی توسط انتشارات آذرخش به چاپ رسید.
این کتاب، با محوریت تدوین و تالیف مبانی، مفاهیم و دسته بندی های جامع در زمینه مجموعه نظریات و تئوری های موجود در حیطه طراحی شهری و با معرفی نمونه هایی از میدان های شهری اروپایی با دارا بودن نقشه ها فنی و تصاویر بی نظیر از این نمونه ها برای اولین بار در جامعه شهرسازی علمی کشور و نیز ارائه روش های ارزیابی مناسب طی ۸ فصل اصلی در ۷۰۰ صفحه نگاشته شده است.
هدف کتاب حاضر معرفی منبعی جامع برای رجوع دانشجویان تمامی مقاطع، متخصصان و اساتید دانشگاهی در امر بررسی و تحقیق در موضوع میدان شهری است که به گفته پدیدآورندگان، در ادامه، تدوین ساختار مرجعی برای میدان های شهری ایران از مهترین چالش های پژوهشی در این مفر است.
نظر شما