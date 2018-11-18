فیلم داستانی شهدای خانطومان در مازندران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی صبح یکشنبه در جلسه ساخت فیلم شهدای خانطومان و اردوهای راهیان نور با اشاره به اینکه در حماسه مقاومت خان طومان ۱۳ شهید تقدیم کرده ایم افزود: حماسه دلاورمردان مازندران باید ثبت و به نسل های مختلف منتقل شود.

وی با اشاره به ساخت فیلم شهدای خانطومان اظهار داشت: باید کمک کنیم و بتوانیم شخصیت حقیقی شهدای خانطومان معرفی شوند زیر شهدای عزیز توانستند از نفس عماره بگذرند و در خانطومان حماسه آفرینی کنند.

وی افزود: همه باید برای ساخت فیلم شهدای خان طومان کمک و یاری کنند و امیدواریم فیلم ۷۰ دقیقه ای شهدای خان طومان ساخته شود.

عباس زارع معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: مجوز فیلم داستانی خان طومان در معاونت هنری وزارت ارشاد اسلامی صادر شده است و با توجه به محدودیت بودجه برای حمایت از مشارکت کرده ایم.

وی با اشاره به مظلومیت لشگر ظفرمند ۲۵ کربلا عنوان کرد: امیدواریم حماسه مقاومت در خانطومان همانند لشگر ۲۵ کربلا مظلوم واقع نشود.