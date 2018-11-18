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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۳

واکنش جالب «بونوچی» به توهین‎های هواداران ایتالیا

واکنش جالب «بونوچی» به توهین‎های هواداران ایتالیا

لئوناردو بونوچی در واکنش به توهین‎هایی که در شب بازی ایتالیا و پرتغال به او شد از یک ضرب‌المثل استفاده کرد. او معتقد است جمعیت احمق‎های دنیا رو به رشد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، لئوناردو بونوچی درباره عمل هوادارانی که برای تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایتالیا مقابل پرتغال به جوزپه مه‌آتزا آمده بودند و به او توهین کردند صحبت کرده است.

ماسیمیلیانو آلگری یکشنبه گذشته بونوچی را در ترکیب تیم فوتبال یوونتوس قرار نداد و او مقابل میلان بازی نکرد. او پیش از این مدت زمانی را در میلان بازی کرده است، اما قرار نگرفتن مقابل تیم سابقش هم باعث نشد هواداران علیه او شعار ندهند.

بونوچی در پاسخ به توهین‌ها در پایان بازی گفت: مادری که خرفت باشد همیشه حامله است (این یک ضرب المثل ایتالیایی است و زمانی استفاده می‌شود که کسی از حماقت کسی تعجب کرده است. معنای آن این است که هر لحظه یک احمق در حال به دنیا آمدن است).

بونوچی در ادامه گفت: من هنوز هم اعتماد به نفس دارم و هم‌تیمی‌هایم هم مرا قبول دارند، این چیزی است که برایم مهم است.

ایتالیا در دیدار مقابل پرتغال به تساوی بدون گل دست پیدا کرد. بونوچی بعد از این بازی گفت: برای بردن در این بازی‌ها باید بهتر از همیشه باشی. اما عملکردمان عالی بود.

کد مطلب 4461305

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