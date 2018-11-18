رفتن فرجی از کاراته قطعی شد/ ضیایی در انتظار دریافت پاسخ شکایتش

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق فرجی رئیس فدراسیون کاراته اگرچه جزو بازنشسته ها به حساب می آید اما برای حفظ این مسئولیت شکایتی به دیوان عدالت انجام داد که البته به سرانجام نرسید. وی به دنبال این بود تا از تبصره ای که مهدی تاج از آن برای ابقا در فدراسیون فوتبال استفاده کرد، برای ادامه مدیریتش در دیوان عدالت بهره ببرد.

این ماده قانونی (ماده ٦٠ قانون جامع ایثارگران) تاکید دارد که ایثارگرانی که زودتر از موعد بازنشسته شده باشند به شرط موافقت مسئول دستگاه امکان بازگشت دارند. فرجی اما قبلا از این قانون استفاده کرده بود و به همین دلیل اقدام وی برای استفاده دوباره از آن به نتیجه نرسید، بنابراین فرجی باید به خاطر بازنشستگی ترک پست کند.

احمد ضیایی رئیس فدراسیون والیبال هم مشابه اقدام فرجی را انجام داده است. قرار است حداکثر تا چهارشنبه پاسخ دیوان به اعلام شود. در صورت پاسخ منفی دیوان، ضیایی نیز ترک پست خواهد کرد.