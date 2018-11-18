به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال الماس شهر قم در لیگ دسته اول فوتسال ایران قرار دارد و اکنون در پایان نیم فصل نخست لیگ در بین ۹ تیم حاضر در گروه خود تیم هشتم است و خطر سقوط این تیم را تهدید می‌کند.

تیم الماس شهر برای چهارمین بار دست به انتصاب سرمربی در تیم خود زده است و محمد قاسمی به جای سید وحید غیاثی عهده دار هدایت این تیم شده است.

این در حالی است که پیش از آغاز فصل ابتدا سید وحید غیاثی سرمربی این تیم شد، سپس پیش از شروع لیگ بهرام وفایی به عنوان سرمربی این تیم معرفی شد، در خلال نیم فصل اول بار دیگر سید وحید غیاثی سرمربی این تیم شد و اکنون در پایان نیم فصل اول محمد قاسمی به عنوان سرمربی این تیم معرفی شده است.

علاوه بر این موضوع، مشکلات مربوط به پشتیبانی مالی این تیم، آینده تیم الماس شهر را با ابهامات زیادی روبرو کرده است به طوری که بازیکنان این تیم مبلغ بسیار ناچیزی از مبالغ قرارداد خود را دریافت کرده‌اند و الماس شهر حتی برای تأمین مایحتاج اولیه خود برای تمرین و مسابقه نیز مشکل دارد.

الماس شهر برای تیمداری در لیگ دسته اول فوتسال مبالغی نیز از سوی اداره کل ورزش و جوانان به عنوان کمک و حمایت از ورزش دریافت کرده است اما در مورد این که آورده این بخش خصوصی برای تیمداری در لیگ یک چه اندازه بوده اطلاعات دقیقی وجود ندارد.

در این شرایط، حضور در دور برگشت لیگ دسته اول فوتسال برای الماس شهر چالش دیگری است زیرا این باشگاه با هزینه سفر برای بازی‌های خارج از خانه، پرداخت اجاره سالن برای تمرین و مسابقات خانگی و عوامل مسابقات رسمی و جلب رضایت بازیکنانش از نظر مالی با مشکل و کمبود مواجه است.

سید وحید غیاثی سرمربی تیم الماس شهر تا پایان نیم فصل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این چند هفته تمام تلاش خود را به کار گرفتم تا تیم الماس را از بحران خارج کنم اما متأسفانه این تیم به اندازه‌ای بد بسته شده و مسائل حاشیه‌ایی زیادی داشته که می‌توانم به جرئت بگویم که یک تیم محلی هم چنین وضعیتی ندارد.

وی افزود: این مشکلات عجیب از نبود توپ و لباس و تغذیه در تمرین آغاز می‌شود و به بازیکنی ختم می‌شود که می‌گوید من در زمان عقد قرارداد گفته‌ام که هر وقت بتوانم و برسم به تمرین می‌آیم و از من انتظار حضور منظم در تمرین نداشته باشید.

سرمربی تیم الماس شهر در نیم فصل اول گفت: به دلیل همین مسائل بود که ۲ نفر هم در ابتدا از این تیم جدا شدند. پول بازیکنان که بسیار اندک بود نیز پرداخت نشده و هزاران مسئله دیگر وجود دارد. سرپرست تیم و تک تک بازیکنان و مربیان می‌توانند گواه صحبت‌های من باشند.