به گزارش خبرنگار مهر، علی ضیا مجری «فرمول یک» امروز یکشنبه ۲۷ آبان در نشستی درباره حواشی حضور افشین ولی خانی و پسرش در برنامه اش توضیحاتی داد.

ضیا در ابتدا با اشاره به مقدمه ای از ماجرای حضور این پدر و پسر عنوان کرد: ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که از واحد خبر زنجان تهیه شده بود که پدری گفته بود دلار پایین بیاید من خوشحال می شوم چون می توانم داروهای فرزند سرطانی ام را تهیه کنم. ما سعی کردیم این فرد را پیدا کنیم و بعد از حضور او در برنامه همه ما تحت تاثیر قرار گرفتیم چون همه عاطفه داریم.

وی ادامه داد: برنامه بازتابی داشت و مبلغی پول نیز جمع آوری شد که تا امروز حاشیه هایی داشته است که می خواهم اکنون جواب آنها را بدهم.

این مجری تلویزیون درباره اینکه چرا زودتر به حاشیه های حضور این مهمان در برنامه پاسخ نداده است، عنوان کرد: جامعه نسبت به این اتفاق التهاب داشت و پاسخ ما به این حاشیه ها می توانست تصمیماتی را در پی داشته باشد که درست نبود. حتی اگر بخواهیم درباره بیماری فرزند این پدر صحبت کنیم هنوز باید با شاید و اما حرف بزنیم و از آن طرف می توانستیم تحقیقات بیشتری را انجام دهیم و بعد در این باره صحبت کنیم.

مجری «فرمول یک» با اشاره به بیماری فرزند افشین ولی خانی اظهار کرد: این پسر لنفوم هوچکین دارد که در این بیماری برخی درمان می شوند و برخی همچنان بیماری شان اوج می گیرد و تا پنج سال باید کارهای مراقبتی انجام دهند. ما یک برنامه روتین داریم و تبعات همه اشتباهات را می پذیریم و حتی هنوز یک ماه گذشته است تحقیقات نسبت به بیماری او با احتمالات جریان دارد.

وی با اشاره به اولین ویدیویی که از افشین ولی خانی پدر کودک بیمار در فضای مجازی پخش شده بود، گفت: ویدیوی مصاحبه این مرد با واحد خبر زنجان بارها دیده شد و حتی عده ای در زنجان به منزل او رفته و به آنها کمک کرده اند اما چرا آن زمان اعلام نکردند که به آنها کمک کردند و چرا بعد از برخی اتفاقات در برنامه ما تعدادی هیجان زده شدند و نسبت به برنامه واکنش نشان دادند. این کودک حدود هزار صفحه پرونده پزشکی دارد و ما به اندازه یک برنامه زنده تلویزیونی تحقیق کردیم اما قطعا از امروز به بعد بیشتر تحقیق می کنیم.

ضیا در بخش دیگر این نشست درباره اهدای کلیه پدر کودک که سه سال قبل از تولد فرزندش صورت گرفته بود در حالی که روی آنتن عنوان شد به دلیل تامین داروهای وی بوده است، اظهار کرد: این قصه را باید خاکستری دید نه اینکه داستان را سفید یا سیاه ببینیم. هدف ما از دعوت او، مساله فروش کلیه اش نبود بلکه هدف ما صحبت با پدری بود که افزایش قیمت دلار روی مشکلات او تاثیر گذاشته است. ما این پدر را به برنامه دعوت کردیم و او قبل از حضور روی آنتن با عوامل برنامه صحبت کرده بود و گفته بود که کلیه اش را برای فرزندش اهدا کرده است. این اتفاق رسانه ای شد و بعد خبرهایی رسید که این حرف اشتباه است و ما نسبت به آن خبر مواردی را پیگیری کردیم. هر کسی می گوید من به دادستانی احضار شدم برگه دادستانی را نشانم دهد. دادستانی زنجان از من خواهش کرد که آنجا بروم و من حتی گفتم اگر جرمی و نکته ای داشتم به من بگویید اما خودشان خواستند خارج از وقت اداری بروم چون احضاریه نبود

وی اضافه کرد: این پدر حدود سه سال قبل از تولد فرزندش کلیه اش را اهدا می کند. اگر می گویم سیاه نبینیم به این دلیل است که او بالاخره به دلیل مشکلاتش این کار را انجام داده است. خانواده ای که کلیه به آنها اهدا می شود ۳۰۰ هزار تومان به او می پردازند و حدود ۲ و نیم میلیون تومان انجمن بیماران کلیوی به او می دهد اما بعد از یک ماه مردی که کلیه را می گیرد سرطان می گیرد و این پدر به خانه او می رود و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به او کمک می کند. حرف من این است که دروغی گفته شده و حرف ناصحیحی بیان شده است اما این پدر در آن زمان رفتاری انسانی هم انجام داده است.

این مجری تلویزیون درباره حضورش در دادگاه عنوان کرد: من خودم از عزیزان دادستانی خواستم که به موضوع ورود کنم. هر کسی می گوید من به دادستانی احضار شدم برگه دادستانی را نشانم دهد. دادستانی زنجان از من خواهش کرد که آنجا بروم و من حتی گفتم اگر جرمی و نکته ای داشتم به من بگویید اما خودشان خواستند خارج از وقت اداری بروم چون احضاریه نبود. من خودم درخواست دادم که پرونده تشکیل شود.

ضیا درباره سرنوشت پول هایی که به حساب پدر کودک بیمار واریز شده است، توضیح داد: حدود یک و نیم میلیارد پول واریز شد و نزدیک به ۸۰ میلیون از این حساب پول خارج شده است. من خودم خواستم از جایی به بعد حساب مسدود شود و به پلیس فتا زنگ زدم.

وی در بخشی دیگر از این نشست درباره اینکه بدون تحقیقات لازم درباره دعوت از مهمان، موجب سوءاستفاده از احساسات مردم شده است، گفت: ما می توانیم نسبت به برخی اتفاقات گریه کنیم و تحت تاثیر قرار بگیریم من درد یک پدر بیمار را بیان کردم. من به شخصه گرانی را در خرید شیر و پنیر و نان حس می کنم اما این پدر گرانی را در داروی فرزندش احساس کرده بود. من شو بازی نمی کنم سراغ واقعیت می روم. در این ماجرا ما از بخشی از اتفاق آگاه بودیم و بخشی را هم نمی دانستیم با این حال وظیفه من در رسانه، گفتن درد مردم است.

مجری «فرمول یک» درباره انتخاب مهمانان از شبکه های اجتماعی بیان کرد: قطعا تلویزیون جایگاه فرهنگسازی است اما باید ببینیم ما پیرو فضای مجازی بوده ایم یا خیر.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره نحوه رفتنش به دادگاه زنجان و اینکه خودش رفته و احضار نشده است، گفت: من بارها به دادگاه رفته ام اما از آنها صحبت نشد و اتفاقا من به خاطر اعتراض به یک ژن خوب به دادگاه رفتم و اینگونه نیست که خود را شهروند خاصی بدانم. لفظ احضار مهم است چون باید احضارنامه بیاید و پیرو اتفاقی به دادگاه بروید. من خودم این اتفاق را پیگیری کردم و حتی پرونده های پزشکی در اختیارم قرار گرفت تا بتوانیم تحقیق کنیم.

ضیا درباره اینکه چرا از همان ابتدا سراغ تحقیق از محک نرفته اند، اظهار کرد: محک موسسه معتبری است اما مرجع ما محک نبود ما از پزشک خودش سوال کردیم و احساس کردیم این تحقیقات کافی بود. من خودم و تیم «فرمول یک» هرگز محک را روبروی خود نمی دانیم و هر ۲ از یک فضا صحبت می کنیم.

وی در توضیحی دوباره نسبت به سرنوشت پول ها گفت: من به پلیس فتا زنگ زدم و بعد حساب مسدود شد. یک طرفه آن را مسدود کردند چون معتقد بودند مردم برای یک خیر عمومی شرکت می کنند و الان هم قرار است این پول ها برای کودکان سرطانی صرف شود. اینکه چه اتفاقی برای این پول می افتد ما نمی دانیم و دادستانی تصمیم می گیرد حتی گزینه اینکه این پول به حساب مردم بازگردد نیز وجود دارد و تصمیم نهایی به مراجع قضایی باز می گردد.

ضیا در پایان این نشست درباره تحقیق درباره افراد دعوت شده به عنوان مهمان و سخنانی که در برنامه ها بیان می کنند، یادآور شد: در برنامه تلویزیونی مهمان برنامه می تواند هر اظها نظری داشته باشد و ما مخالفت نمی کنیم. من مجری برنامه هستم و جلوی کسی را نمی گیرم. تلاش می کنم یک زندگی شفاف داشته باشم و تمیز زندگی کنم. من خود را درگیر وظایفی که دارم می کنم، اینکه باید از موفقیت های آدم ها بگویم و قهرمان سازی کنم؛ چیزی که در سرزمین مان کم داریم.