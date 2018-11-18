کیفیت کتاب ها در کتابخانه ها مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه درجمع کارکنان نهاد کتابخانه ها و کتابداران استان با اشاره به اهمیت کتاب اظهار داشت: علم مثل شکاری است که به دست می آید و برای حفظ و ماندگاری آن باید پای علم را با نوشتن بست.

نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی عنوان کرد: کتاب یعنی ذخایر علمی مجتمع که در رشته های مختلف متناسب با نیاز بشریت تالیف و باید هر کاری براساس علم انجام شود در غیراین صورت قابل قبول نخواهد بود.

وی با بیان اینکه کتاب شناسنامه هر ملت است گفت: ما در ایران و اسلام یک شناسنامه داریم که مایه افتخار ما است و حتی دشمنان ما آن را قبول دارند و آثار دانشمندان و علما پس از قرنها شاهد این امر است.

عبادی ادامه داد: دشمنان ما در طول تاریخ از استعمار انگلیس گرفته تا آمریکا بیکار نبوده و با روی کار آوردن رضا خان بی سواد و پسرش در این زمینه به کشور و ملت ایران آسیب های زیادی وارد کردند.

وی با اشاره به تالیف صدها کتب به ارزش میلیاردها تومان به قلم علما و نویسندگان فاخر در زمینه های مختلف بیان کرد: متاسفانه امروز اکثر این کتب در دست نیست چراکه در دوران رضا شاه توسط انگلیسی ها و غربی ها غارت و از کشور خارج شده است.

نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی ادامه داد: دولت انگلیس و بیگانگان در آن زمان با تبلیغات خود در ایران کتاب را در نزد مردم بی ارزش جلوه داده و با فریب ملت توانستند کتاب ها را غارت و از سطح جامعه جمع آوری کنند.

عبادی گفت: اما با این وجود بزرگانی همچون آیت الله مرعشی نجفی، علامه امینی و آیت الله شیخ عباس قمی که امروز کتابخانه و کتب ارزشمندی از این بزرگواران موجود است در جمع آوری و تالیف کتب تلاش های بسیاری کردند و توانستند به توفیقاتی در این زمینه دست پیدا کنند.

وی تصریح کرد: روح انسان همچون جسم به غذا نیاز دارد و کتاب غذای روح است البته نه هر کتابی چرا که برخی از کتاب ها به مانند سم بر بدن عمل می کنند لذا باید به موضوع و کیفیت کتاب توجه شود.

نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی اظهار داشت: بالا بودن تخصص و مهارت نویسنده کتاب و دارا بودن تعهد و ایمان کافی مولف از جمله شاخصه های کتاب خوب است.

عبادی با اشاره به اینکه اساس و بنیان کتاب و کتابخوانی باید در جهت حفظ امانت وجود انسانی باشد، افزود: مسئولین نهاد کتابخانه ها باید چند موضوع را در دستور کار قرار دهند از جمله اینکه کتابخانه ها باید مجهز به کتاب های مفید و کتاب باید متناسب با نیاز مراجعه کننده و سطح سواد و سن خواننده باشد.