مسابقه کارتون و کاریکاتور کتاب برندگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین پایانی مسابقه ملی «کارتون و کاریکاتور کتاب» روز شنبه (۲۶ آبان ماه) با حضور علی اصغر کاراندیش؛ معاون منابع و امور انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسینی‌پور؛ دبیر هفته کتاب، سید محمود دعایی؛ مدیرمسئول موسسه اطلاعات و جمعی از کاریکاتوریست‌ها و اهالی فرهنگ و هنر روز شنبه (۲۶ آبان ماه) در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در این مراسم نیکنام حسینی‌پور ضمن قدردانی از مشارکت اهالی فرهنگ و هنر در این مراسم با اشاره به فلسفه برگزاری این مسابقه گفت: معتقدیم از دریچه هنر کاریکاتور و آثار هنرمندان این حوزه بیشتر و بهتر می‌توانیم به کتاب بپردازیم زیرا حوزه هنر حوزه‌ای فراگیر است و ما قصد داشتیم از تمامی ظرفیت‌های هنر برای ترغیب مردم به کتابخوانی بهره جوییم.

وی ادامه داد: کارتون و کاریکاتور با آفرینش بستری هنری که حامل عمق و معناست در مخاطب تاثیر می‌گذارد. این اقدام در راستای شعار ملی هفته کتاب «حال خوش خواندن»، صورت گرفته است. امیدواریم این حال خوش همیشه ادامه داشته باشد.

دبیر هفته کتاب در پایان خاطر نشان کرد: از داوران مسابقه، مسئولان برگزاری، فرهنگسرای ارسباران و همکاران خانه کتاب در برگزاری هر چه بهتر این رویداد فرهنگی تشکر می‌کنم.

استقبال دولت دوازدهم از طنز سازنده

همچنین در این مراسم علی اصغر کاراندیش؛ معاون منابع و امور انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر شفاف‌سازی فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادها گفت: تمام تلاش‌های مسئولان در جهتی است که اخلاق در جامعه توسعه پیدا کند و برای رسیدن به این امر نیاز به شفاف‌سازی مسایل و مطرح کردن ایرادها به شکل طنز داریم تا هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی به مشکلات خود پی برده و جامعه به سمت متعالی پیش رود.

وی ادامه داد: بحث کاریکاتور در کنار تمام جذابیت‌هایش، بخش انتقادی است و اگر ما مسئولان دولتی این مساله را بپذیریم که هدف کاریکاتور و طنز اصلاح و یاری رسانی به جامعه است از این مساله استقبال می‌کنیم.

معاون منابع و امور انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رویکرد دولت در استقبال از انتقادات سازنده گفت: این شرایط هم اکنون در دولت دوازدهم حاکم است و از مطالب طنز سازنده استقبال می‌کنیم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین راستا تمام تلاش خود ار به خرج داده تا بتواند در جهت حمایت از کتاب، فرهنگ، هنر، قرآن و رسانه اقدامات مثبتی را انجام دهد و خوشبختانه در طول پنج سال گذشته فعالیت‌های مثبتی هم در بُعد افزایش اعتبارات و هم نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات انجام داده است.

در ادامه مراسم از جواد علیزاده پیشکسوت کارتون و کاریکاتور تقدیر شد و مستندی از فعالیت‌های هنری این کاریکاتوریست پخش شد.

خاطره اهدای یک مشت سکه توسط امام (ره) به گل‌آقا

همچنین در این مراسم سید محمود دعایی؛ مدیرمسئول موسسه اطلاعات با صحبت درباره ویژگی‌های طنز خصوصا طنز کیومرث صابری فومنی معروف به «گل‌آقا» گفت: مرحوم «گل آقا» انتخابی بود که در بعثه حضرت امام(ره) صورت گرفت. قرار شد برای هدایت و ارشاد حجاج ایرانی نشریه‌ای تهیه شود و به وی ستون و صفحه‌ای با نان «جعفر آقا» داده شد. این صفحه و ستون در کنار مطالب راهنما بسیار مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از موفقیت «گل‌آقا» در این نشریه از وی دعوت کردم تا در روزنامه اطلاعات ستونی طنزی داشته باشد. مرحوم صابری دو شرط برای پذیرش این کار داشت. یک اینکه پولی در ازای آن دریافت نکند و دوم اینکه هیچ فشار و سانسوری بر روی مطالب او اعمال نشود. من با هر دو خواسته موافقت کردم و همواره آقای فومنی نیز حد و حدود را حفظ می‌کرد.

سید محمود دعایی با اشاره به خاطره دیدار کیومرث صابری فومنی با مرحوم امام (ره) گفت: بعدها «گل‌ آقا» خواستار ملاقات با امام (ره) و نظرجویی از وی درباره مطالبش شد. در یکی از ملاقات‌ها با امام (ره) وی را همراه خود بردم و حضرت امام (ره) پس از شناختن او یک مشت سکه به او هدیه داد. در آن زمان مرحوم امام (ره) معمولا به ملاقات شوندگان خود یک سکه یک ریالی هدیه می‌داد اما زمانی که «گل آقا» را در آن دیدار شناختند، یک مشت سکه به او هدیه دادند. این ملاقات موجب شد تا فومنی به کار خود با جدیت بیشتری ادامه دهد.

حضور برابر زنان و مردان در مسابقه کارتون و کتاب

هادی حیدری؛ دبیر مسابقه کارتون و کتاب با تبریک ایام ربیع و آغاز هفته کتاب گفت: کارتون و کاریکاتور، هنر گفت‌وگو و ارتباط میان فرهنگ‌ها و زبان‌هاست. هنرمندان بی‌ادعا و صادق کاریکاتور همواره در تلاشند تا با نقد منصفانه راهی به سوی مخاطب باز کنند تا جهانی بهتر و قابل تحمل‌تر بسازند و خوش به حال جوامعی که این سفیران هنرمند را غنیمت می‌شمارند و فضای مناسب را برای آن‌ها فراهم می‌سازند. هنر کاریکاتور همچون چاقوی جراحی است که برای بهبود اوضاع به کار می‌آید و نباید از نقدها نگران شد.

وی در ادامه با اشاره به روند برگزاری مسابقه گفت: پس از برنامه‌ریزی برای برگزاری این جشنواره فراخوانی در مرداد ماه منتشر شد و تا ۱۰ مهر ماه آثار ارسال شدند. جمعا ۱۸۴ هنرمند از سراسر کشور با ۳۹۳ اثر شرکت کردند. تنوع سنی قابل توجهی داشتیم که از هنرمندان ۱۸ ساله تا ۶۶ ساله را در بر می‌گرفت. نکته قابل توجه دیگر حضور برابر هنرمندان زن و مرد در این مسابقه بود.

هادی حیدری از استقبال خوب استان‌ها از این جشنواره خبر داد و گفت: استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اصفهان، آذریایجان شرقی، تهران، فارس، ایلام، کرمانشاه و مرکزی بیشترین مشارکت را در این مسابقه داشتند. روند داوری‌ها نیز از ۱۴ مهر آغاز شد.

وی با اشاره به انتشار منتخبی از این آثار در قالب کتاب عنوان کرد: همچنین ۴۹ اثر منتخب از سوی خانه کتاب در قالب کتابی با نام «کاری کتاب» منتشر شده است که در پایان این برنامه رونمایی خواهد شد.

در نخستین دوره مسابقه «کاریکاتور و کتاب» مجتبی حیدرپناه از آباده، مهدی عزیزی از گرگان و مهناز یزدانی از اصفهان به عنوان نفرات برتر از سوی هیات داوران انتخاب شدند. همچنین جابر اسدی از تبریز، محمد افلاک از کرج و مرجان جعفر از شهرکرد شایسته تقدیر شناخته شدند.

بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «حال خوش خواندن» که از ۲۴ آبان و با مشارکت بیش از ۶۰ نهاد و سازمان در سراسر کشور آغاز شده است، تا ۱ آذرماه برگزار می‌شود.