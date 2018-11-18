پنجمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر امیرنیا رئیس اداره ورزش و جوانان بابل صبح یکشنبه در پنجمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبیرستان شهید ثانی شهرستان بابل اظهار داشت: با برگزاری این المپیاد ساختارها با رویکردی که با نظام تعلیم و تربیت کشور مطابقت دارد، هدفمند می شود و هدف فقط برگزاری یک مسابقه یا دوره ورزشی نیست.

امیرنیا اظهار داشت: پایه و اساس قهرمانان ما در مدارس شکل می گیرد و با توجه به ظرفیت بالای مربیان مدارس می توانیم برای استعدادهای نوجوانان را در زمینه های مختلف ورزشی برنامه ریزی کنیم.

پنجمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان شهید ثانی شهرستان بابل با حضور ۲۵۰دانش آموز در ۹رشته ورزشی کار خود را شروع کرد، این المپیاد با شعار تحصیل، تهذیب و ورزش با نماد دوستی،زندگی، عشق و محبت برای شناسایی استعداد دانش آموزان مستعد آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاحیه پنجمین المپیادورزشی درون مدرسه ای شهید ثانی شهرستان بابل ۹تیم در رشته های فوتسال، کشتی، تنیس روی میز، بدمینتون، شطرنج ،کشتی ، بسکتبال، والیبال ،هندبال در طول سال با هم به رقابت خواهند پرداخت.

دراین مراسم نیز پرچم کشور و پرچم المپیاد توسط دانش آموزان قهرمانان رشته های ورزشی به اهتزاز درآمد و مشعل این المپیاد توسط یکی از دانش آموزان قهرمان رشته ورزشی روشن شد.