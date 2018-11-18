استکبار جهانی طی ۴ دهه از ملت ایران شکست های متعددی خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد پیش از ظهر یکشنبه در تجمع اساتید و طلاب حوزه علمیه تهران در حمایت از مردم مظلوم یمن و اعلام انزجار از حملات وحشیانه رژیم سعودی و حامیان جنایتکارش در تجاوز و جنایت علیه مردم یمن طی سخنانی گفت: رژیم صهیونیستی با تمام قدرت با مقاومت اسلامی لبنان می جنگد، اما در نهایت پس از ۳۳ روز به شکست خود اعتراف می کند، چرا که امروز مقاومت به بالنده ترین شرایط خود رسیده است.

وی گفت: صهیونیست ها تا دیروز گمان می کردند، مقاومت فلسطین زیر چکمه های خون آلود آنان خرد شده است، اما امروز در برابر صدها موشک پرتاب شده از غزه راهی جز تسلیم ندارد و هیات حاکمه این رژیم فرو می ریزد، صهیونیست ها نتوانستند، ۲ روز در برابر مقاومت فلسطین طاقت بیاورند و تقاضای آتش بس کردند.

سعودی گمان می کرد در ۳ هفته مقاومت یمن سقوط کند

امام جمعه موقت تهران با بیان این که طبق اذعان وزیر دفاع سابق صهیونیستی، امروز مردم غزه وضعیت منطقه را تعریف می کند، گفت: امروز ملت مقاوم یمن در حالی با جبهه استکبار روبرو است، که شاهد عزت و افتخار مقاومت در لبنان، غزه و عراق است، ملت مقاومت یمن اقتدار خود را از اسلام و پیروزی مقاومت اسلامی در منطقه به دست آورده است.

ابوترابی فرد شرایط منطقه را شرایط افتخارآمیزی دانست و گفت: ملت عراق با الهام از آموزه های وحیانی در برابر نیروهای شیطانی داعش و استکبار جنگیدند و عراق را با افتخار آزاد کردند.

وی با بیان این که سعودی ها ادعا می کردند، در ۳ هفته یمن سقوط کند، افزود: پس از ۱۱ ماه تقاضای مذاکره با یمن را کردند، اما امروز پس از ۴ سال مقاومت و ایستادگی یمن دنیا شاهد شکست مفتضحانه امریکا و متحدانش در ائتلاف علیه یمن هستند.

این مدرسه اهل بیت بود که عراق و سوریه را از چنگال مستکبرین درآورد

امام جمعه موقت تهران به خروج پاکستان و برخی از کشورهای آفریقایی از ائتلاف شکست خورده علیه یمن اشاره کرد و گفت: ملت یمن در محاصره غیرانسانی مورد حمایت رییس جمهور آمریکا قرار دارد، اما از پا نمی نشیند و شکست ائتلاف عربی- صهیونیستی مطلبی است، که از کسی پوشیده نیست.

ابوترابی فرد پیروزی های مقاومت اسلامی را دستاورد اندیشه ناب اسلامی است و گفت: نظریه ولایت فقیه تفسیر روشنی از « إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمرالله فیه» است، که از متن دین و حوزه های علمیه ما برخاسته است و مدرسه اهل بیت است، که عراق و سوریه را از چنگال مستکبران در آورده است.

امام جمعه موقت تهران با بیان این که طلاب می بایست، با تمسک به قرآن و عترت و ایستادن در کنار رهبر مقتدر در تداوم این پیروزی ها نقش ایفا کنند، گفت: مردم ایران باید بدانند، ایشان هستند، که در طول ۴ دهه ایستاده و ایستادگی را به آزادیخواهان جهان آموختند، این مقاومت در طول ۴ دهه و شکست های پی در پی دنیای استکبار این پیام را برای ملت دنیا دارد، که ایستادگی قطعا با پیروزی همراه است، ملت ما امروز نماد امنیت در جهان است و همه ملل مسلمان و آزادیخواه جهان را در کنار خود دارد، این افتخار بزرگی است.