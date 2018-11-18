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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۱

کارشناس پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان:

۴۰۰ جلد کتاب به آموزش و پرورش عشایری استان کرمان اهدا شد

۴۰۰ جلد کتاب به آموزش و پرورش عشایری استان کرمان اهدا شد

کرمان - کارشناس پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان از اهدا ۴۰۰ جلد کتاب به آموزش و پرورش عشایری استان کرمان خبر داد.

حجت‌الاسلام جلیل طالبی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۴۰۰ جلد کتاب به آموزش و پرورش عشایری استان کرمان برای تجهیز نمازخانه ها و کتابخانه های مدارس عشایری اهدا شد.

وی ادامه داد: همچنین تعدادی کتاب نیز به مناطق عشایری سیرجان، بافت، کهنوج، رابر، عنبرآباد، جیرفت و شرق استان کرمان توزیع خواهد شد.

حجت‌الاسلام طالبی زاده ادامه داد: بهترین فراغت کتابخوانی است و اگر این فراغت با جذابیت ها و نیازهای مردم مرتبط شود میزان علاقمندی مردم به کتاب و مراجعه به کتابخانه های عمومی نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه منابع اهدا شده به کتابخانه ها در موضوعات علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند، اظهار داشت: مطالعه و کتاب خواندن به مثابه آنتی ویروسی برای آسیب های اجتماعی است و یکی از راه های مقابله با شیوع آسیب های اجتماعی افزایش آگاهی در سایه مسلح شدن به کتابخوانی است.

کد مطلب 4461424

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