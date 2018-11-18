افتتاح بزرگترین پردیس سینمایی جنوب تهران همزمان با فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در بازدید محمدمهدی حیدریان رییس سابق سازمان سینمایی از مجتمع درحال اتمام لوتوس مال که از آن به عنوان بزرگترین پردیس سینمایی جنوب تهران یاد می شود ابراهیم داروغه زاده معاون ارزشیابی و نظارت، مجید مسچی مدیرعامل موسسه سینماشهر، محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای و مسعود نجفی مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حضور داشتند و بخش های مختلف این پردیس درحال اتمام مورد بازدید قرار گرفت.

در این بازدید محمدرضا صابری و علی سرتیپی به عنوان بهره برداران سینماهای این مجتمع توضیحات لازم را ارایه کردند.

مجتمع «لوتوس مال» واقع در نازی آباد در ۱۲ طبقه و دارای ۱۴ سالن سینما با ظرفیت ۲۳۰۰ نفر است که بزرگترین سالن ۴۰۵ نفر و کوچکترین ۴۸ نفر برای کودکان وVIP است.

تفاوت این پردیس با پردیس های دیگر در این است که دارای سالن vip با جدیدترین امکانات روز دنیاست و در مجموع ۱۷ هزار و ۸۰۰ متر مساحت دارد. سالن های سینما در طبقه دوم و سوم قرار دارد و در دیگر طبقات ۶۰۰ باب مغازه، استخر، شهربازی، هایپر و امکانات تفریحی و رفاهی وجود دارد.

همچنین پارکینگ های این پردیس با ظرفیت برای ۲ هزار خودرو در طبقات فوقانی قرار دارد.

۶ سالن این پردیس از نیمه آذرماه آماده تست می شود و برای نمایش فیلم‌های جشنواره فیلم فجر به بهره برداری می رسد و ۸ سالن دیگر برای اکران فیلم های نوروزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.