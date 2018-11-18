هشدار وزارت رفاه در مورد سبد حمایتی

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال آغاز طرح حمایت از اقشار کم درآمد جامعه که مطابق تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۱۰۲۵۶۸/ت ۵۵۸۵۵ ه مورخ ۹۷/۰۸/۰۵ ؛ در حال اجراست اخیرا شاهد ارسال برخی پیامک ها به مردم هستیم.

بر این اساس ضمن تاکید بر اینکه هرگونه اطلاع رسانی در خصوص این طرح منحصرا توسط مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد از همه شهروندان درخواست داریم به پیامک های فاقد اعتبار پاسخ ندهند و شماره کارت و رمز دوم خود را در پاسخ به هیچ پیامکی در خصوص این طرح اعلام نکنند.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه برخی سامانه های پیامکی اعلام شده از جمله ۵۰۰۰۴۹۹ هیچ ارتباطی به این طرح حمایتی دولت از اقشارکم درآمد ندارد درخواست دارد هرگونه اطلاع رسانی را فقط از طریق این مرکز یا پیامکVEZART-REFAH دنبال کنند.