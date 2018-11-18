آمادگی شیراز برای میزبانی جشنواره شعر «غزل» و ملی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین گردهمایی انجمن های ادبی استان فارس با حضور مهدی قزلی مدیر بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایران و طریقی نماینده انجمن های ادبی کشور و استاد جواد محقق پیشکسوت شعر و ادبیات در تالار غزل برگزار شد.

در این برنامه که ظهر یکشنبه با حضور نمایندگان و روسای انجمن های ادبی استان فارس برگزار شد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، گفت: گردهمایی انجمن های ادبی با نماینده انجمن های ادبی و مدیر بنیاد شعد و ادبیات داستانی ایران فرصتی است که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد فراهم می شود.

صابر سهرابی با بیان اینکه انجمن های ادبی و هنری یکی از تاثیرگذارترین بخش هایی است که در آن نخبگان پرورش می یابند، افزود: جایگاه انجمن ها بسیار برای مسئولان فرهنگی کشور حایز اهمیت است.

وی با بیان اینکه نقش مردمی انجمنها باعث شده هرکس ذره ای ذوق ادبی و هنری داشته باشد رهسپار رشته مورد علاقه خود شود تصریح کرد: بنابر این جایگاه انجمن ها برای ما و دولت حایز اهمیت است.

سهرابی تاکید کرد: واسپاری فعالیت ها به انجمن ها باعث شده برنامه های کلان استان با نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار انجمن ها قرار گیرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس در عین حال عنوان کرد: انتظار داریم انجمنها، محافل ادبی صمیمی تر بوجود بیاورند و اعتمادسازی با دوستی و مودت انجمن ها شکل بگیرد.

وی یادآور شد: انجمن های ادبی مسلما در این زمینه تاثیرگذار و انتظار داریم هدفمند و با برنامه پیش بروند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس همچنین بر اینکه انجمن ها نقشه راه داشته باشند تاکید کرد و افزود: انجمن ها باید دستگاه های دولتی را متقاعد به حمایت کنند.

وی با اعلام اینکه در فارس ۸۵ انجمن به ثبت رسیده است، افزود: انجمن ها برای معرفی نخبگان مسیر را هموار می سازند.

سهرابی در ادامه از طرح پیشنهادی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به وزارت فرهنگ و ارشاد درخصوص برگزاری بخشی از جشنواره شعر فجر خبر داد و گفت: از آنجاکه استان فارس میزبان بخش های مختلف جشنواره فجر است پیشنهاد کردیم که افتتاحیه یا اختتامیه و یا بخشی از جشنواره شعر فجر را در شیراز میزبان شویم و قول گرفتیم که بخشی از جشنواره در این شهر برپا شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس در ادامه از برگزاری جشنواره ادبی با عنوان «غزل» خبر داد و گفت: پیشنهاد این جشنواره را به وزارت ارایه کردیم که به شکل ملی یا بین المللی برگزار شود.

این درحالیست که در ادامه با حضور الهام مزارعی، نماینده انجمن های ادبی فارس این گردهمایی ادامه یافت.