به گزارش خبرنگار مهر، علی ساری نماینده مردم اهواز در جلسه علنی امروز خطاب به بیژن زنگنه وزیر نفت که برای پاسخگویی به سوال وی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از مدیران شرکت های نفت در برابر هیچ یک از قوانین پاسخگو نیستند و اقداماتی که خودشان صلاح می دانند انجام می دهند.

وی با اشاره به عدم توزیع مناسب خدمات اجتماعی در حوزه انتخابیه خود ادامه داد: در حوزه انتخابیه بنده محیط آلوده ای به علت مواد نفتی ایجاد شده است که مطابق با گزارش های سازمان جهانی بهداشت این آلاینده ها منشا بسیاری از بیماری ها شده است.

نماینده مردم اهواز در بخش دیگری از سوال خود از عدم اعطای مالیات شهرداری ها انتقاد کرد و گفت: از کل سه درصد نفتی که ما باید سهم داشته باشیم، فقط ۸۰ میلیارد تومان دریافت کرده ایم که سهم بسیار ناچیزی است و باید به این مساله توجه ویژه ای شود.

بابت عدم پاسخگویی مدیران نفتی عذرخواهی می‌کنم

در ادامه جلسه بیژن زنگنه اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی دستگاه ها از جمله وزارت نفت مقوله ای است که مورد توجه ویژه ماست و اینکه شما گفتید مدیران نفت پاسخگویی خوبی ندارند، این مسئولیت متوجه بنده است و از این بابت از شما عذرخواهی می کنم.

وی با اشاره به بخش دیگری از سوال درباره عدم اعطای مالیات شهرداری ها بیان داشت: درباره پرداخت های مربوط به مالیات ارزش افزوده، بنده از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی درخواست کرده ام که این موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهند.

هیچ گازی طی ۲ سال آینده در اهواز سوخته نمی‌شود

وی با اشاره به اینکه بنده هم اعتقاد دارم وضعیت آلودگی هوا در اهواز و شهرهای اطراف آن خوب نیست و گازهایی که همراه با نفت می سوزد شرایط بدی را در این مناطق به وجود آورده است، تصریح کرد: البته برنامه ما این است که ظرف دو سال آینده هیچ گازی در اهواز سوخته نشود.

وزیر نفت با اشاره به طرح هایی که در اهواز در دستور کار دارند، اظهار داشت: طرح بزرگی در غرب کارون درباره NGL در دستور کار است که تا دو سال آینده به اتمام می رسد.

وی ادامه داد: همچنین طرح های دیگری برای غرب و شرق کارون در نظر گرفته ایم که طی یک برنامه پنج ساله عملیاتی شود که بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان برای غرب کارون و ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای شرق کارون در نظر گرفته شده است.

وزیر نفت با اشاره به اینکه همچنین ۴ درصد از این منابع برای هر طرح را جهت هزینه کرد در اقداماتی اجتماعی این مناطق در نظر گرفته ایم، اظهار داشت: ما طرح های متعددی در اهواز و کارون دنبال خواهیم کرد که بالغ بر ۸۵ پروژه با اعتبار ۲۹۵ میلیارد تومان است.

زنگه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خدمات اجتماعی مناسبی در این مناطق توزیع نمی شود، ادامه داد: در غرب کارون ما اخیرا ۲۵۰ کارآموز گرفتیم و به آنان آموزش های حرفه ای دادیم و همچنین در این مراکز از سال ۹۶ برای آنان کلاس های کنکور گذاشتیم که از ۲۰۰ دانش آموزی که در غرب کارون در این کلاس ها شرکت کردند، ۹ نفر از آنان رتبه زیر ۱۰ کسب کردند.

پول نفت تا ریال آخر به خزانه واریز می‌شود

وزیر نفت بیان کرد: البته وزارت نفت مشکلات مالی زیادی دارد و بیش از دو هزار میلیارد تومان صورت وضعیت پیمانکاران را پرداخت نکرده ایم که امیدواریم با کمک مجلس بتوانیم این مشکلات را حل و فصل کنیم.

زنگنه اظهار داشت: برخی دوستان ما در مناطق نفت خیز تصورشان این است پول نفتی که تولید می شود تماما در اختیار شرکت نفت است در حالی که اینطور نیست و تا ریال آخر آن به خزانه واریز می شود و در مجلس درباره آن تصمیم گیری می شود.