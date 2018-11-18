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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰

دفتر ریاست جمهوری عراق:

سفر «برهم صالح» به ایران موفقیت آمیز بود

سفر «برهم صالح» به ایران موفقیت آمیز بود

دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای اعلام کرد که سفر «برهم صالح» به کشورهای منطقه در راستای برقراری بهترین روابط با همسایگان صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، برهم صالح رئیس جمهوری عراق صبح امروز در پایان سفر خود به ایران، تهران را به مقصد ریاض پایتخت عربستان ترک کرد.

دفتر ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که برهم صالح در سفر به تهران با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران دیدار و بر اهمیت تداوم تلاش ها و همکاری مشترک برای توسعه روابط میان دو کشور تاکید کرد.

در ادامه بیانیه ضمن موفقیت آمیز توصیف کردن سفر برهم صالح به ایران گفته شده است که در این سفر بر اهمیت ثبات و امنیت منطقه به طوری که در راستای منافع تمامی کشورهای منطقه باشد تاکید شد.

کد مطلب 4461459

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