متولی فرش قمات از معتبرترین نهاد پژوهشی اروپا دکترای افتخار گرفت

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان قالیباف یزد، قالی قمات به عنوان برند قالی دستباف قم و یزد در ادامه کسب افتخارات ملی و بین‌المللی خود همچون نشان نخل طلایی و ... این بار موفق به کسب کد ریجستری معتبر در ۱۱۸ کشور جهان شد.

در نشست بین المللی بنیانگذاران و رهبران تحول اقتصادی و کارآفرینی که در آبان‌ماه ۹۷ به طور همزمان در لندن، دبی و ایران (تهران مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران ) زیر نظر سازمان مطالعات اقتصادی اروپا EIU برگزار شد، دکتر محمد شکاری دهج به عنوان رئیس خانه هنرمندان قالیباف موفق به دریافت تندیس و مدرک دکترای افتخاری مدیریت از معتبرترین نهاد علمی و پژوهشی اروپا EFMD شد.

همچنین دکتر فاطمه عسکری، از دیگر مدیران خانه هنرمندان قالیباف نیز موفق به دریافت تندیس و مدرک دکترای افتخاری مدیریت از معتبرترین نهاد علمی و پژوهشی اروپا EFMD با کد ریجستری و معتبر در ۱۱۸ کشور جهان شد.

شکاری دهج بارها به عنوان کارآفرین نمونه کشور موفق به کسب جوایز متعدد از مسئولان شده و اکنون نیز یکی از کارآفرینان و صادرکنندگان برتر کشور به شمار می‌رود.

این کارآفرین نمونه یزدی با راه اندازی کارگاه‌های قالیبافی در مناطق محروم و روستایی، علاوه بر ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها، از هنر سرپنجه‌های هنرمند زنان و مردان روستایی بهره گرفته و از این ظرفیت به درستی استفاده کرده و برندی با عنوان قالی قمات را خلق کرده است.