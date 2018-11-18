ریاست «طهرانچی» بر دانشگاه آزاد تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته تعیین روسای دانشگاه ها ظهر امروز در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور وزرای علوم و بهداشت، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد که در این جلسه با رای اعضا محمدمهدی طهرانچی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد انتخاب شد.

محمدمهدی طهرانچی ۲۸ مردادماه سال جاری با رای اعضای هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان سرپرست این دانشگاه تعیین شده بود.

در ابتدای این جلسه که با دعوت از طهرانچی برگزار شد، وی از طرح‌ها و برنامه‌های خود برای جهش دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علم و فناوری گزارشی ارانه کرد.

سپس سوالاتی توسط اعضای کمیته مطرح شد و پس از پاسخگویی طهرانچی، با رای اعضای کمیته وی برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد.