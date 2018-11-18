به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش پس از امضاتفاهم نامه ای میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان ملی استاندارد در جمع خبرنگاران درباره این تفاهم نامه گفت: امروز روز بسیار مبارک و خجسته ای برای آموزش و پرورش خواهد بود چرا که آموزش و پرورش با امضای این تفاهم نامه و همکاری که با سازمان ملی استاندارد به صورت رسمی آغاز خواهد کرد وارد یک عرصه جدیدی در کیفیت بخشی و ارتقاء واحدهای آموزشی خواهد شد.

وی ادامه داد: تفاهم نامه ای که امروز با سازمان ملی استاندارد منعقد شد شامل دو بخش است. بخش اول شامل تلاش ها و کمک هایی است که آموزش و پرورش برای اشاعه فرهنگ استاندارد در کشور از طریق آموزش و پرورش عمومی می تواند داشته باشد. در این بخش ما کمک خواهیم کرد تا بچه ها با مفاهیم و ضروت های استاندارد در زمینه تولید کالا و خدمات آشنا شوند و به مطالبه اجتماعی برای تولید و خدمات استاندارد در جامعه بیانجامد. این شرط اصلی ارتقاء استاندارد است که مردم خودشان متقاضی استانداردسازی کالا و خدمات باشند.ما این موضوع را در برنامه رسمی و فوق برنامه دنبال خواهیم کرد.

بطحایی درباره بخش دوم این همکاری اظهار کرد: در بخش دوم این همکاری آموزش و پرورش بیشتر استفاده کننده خواهد بود. استفاده از تجارب و تخصص ارزشمند سازمان ملی استاندارد در زمینه استانداردسازی خدمات آموزشی و پرورشی شامل این بخش است و شاخص ها و معیارهایی که به ما کمک خواهد کرد تا توسط آنها به صورت دائم آموزش و پرورش را رصد کنیم و خودمان را به سطح قابل قبولی از کیفیت برسانیم.

وی اضافه کرد: البته در حاشیه این دو بخش برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان آموزش و پرورش و همچنین برای معلمان توسط متخصصان سازمان ملی استاندارد نیز صورت خواهد گرفت. منابعی که سازمان دارد در اختیارمان قرار می دهد نیز شامل این مورد خواهد بود. امیدوارم با وجود این تفاهم نامه گام جدی برای ارتقا تعالی در آموزش و پرورش برداریم.