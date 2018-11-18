فهرست آتیه داستان ایرانی چگونه شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پس از انتشار فهرست «آتیه داستان ایرانی» از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان به منظور رای گیری برای انتخاب سه نفر از نویسندگان این فهرست به عنوان آتیه داستان ایرانی و سوالات و ابهامات به وجود آمده پیرامون آن، میثم امیری معاون طرح و برنامه بنیاد در گفتگو با مهر درباره شکل‌گیری این فهرست و انتخابات پیرامون آن توضیحاتی داد.

وی در این زمینه گفت: این اتفاق و ایده آن در شورای مدیریتی بنیاد شکل گرفت که اعضای آن همگی از افراد شناخته‌شده‌ای هستند و اهل سیاسی‌کاری در اینباره نیستند. شاید کار ما کم و کسری داشته باشد اما برخی حرف‌ها درباره آن جفاست. اینکه بگویند این فهرست و انتخابات آن صوری است کاملا غلط است ما هر کاری هم بکنیم، شرافت ادبی خودمان را حفظ می‌کنیم و بر سر آن معامله نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: برای احصاء این اسامی یک کمیته کارشناسی در بنیاد شکل گرفت و اسامی بر مبنای اطلاعات خانه کتاب استخراج شد. ما برای این کار به آثاری که با هویت ملی و دینی ما مرتبط بودند و نویسنده‌ کمتر از چهل سال داشتند را مد نظر قرار دادیم. در مرحله نخست به ۲۲۰ اسم رسیدیم که در میان آنها نام هر نویسنده‌ای که فکرش را بکنید بود. در مرحله دوم اما باید از میان این فهرست می‌رسیدیم به اسامی که بشود از میان آنها فهرستی برای انتخاب شکل داد. ماحصل این کار تهیه فهرستی شامل ۵۰ نویسنده بود. ملاک‌هایی چون برگزیده شدن در جوایز ادبی ملی و داخلی، پرفروش بودن کتاب و نیز خلق آثاری تاثیرگذار حتی با ادبیاتی متوسط ما را به فهرست نهایی ۲۰ نفره رساند. البته باید اذعان کنم چنانچه که همه می‌دانند و شما هم می‌دانید انتخاب این فهرست اقتضائاتی جز آنچه گفته شد هم داشت که باید رعایت می‌شد. مثلا اگر نویسنده‌ای مشکلات امنیتی و مسائلی از این دست داشت که پیرامونش اقتضائاتی را پدید می‌آورد، این مساله مورد توجه ما قرار گرفت.

امیری افزود: در این مدتی که ما در بنیاد مشغول به کار هستیم هر مدلی که برای کار اینچنینی بشود به کار برد را امتحان کرده‌ایم. برآیند کار برای ما این بود که روش فعلی بهترین شیوه برای این انتخاب با رعایت اقتضائات موجود در مسیر آن است.

مدیر طرح و برنامه بنیاد شعر و ادبیات داستانی تصریح کرد: همانطور که در اطلاعیه این رویداد آمده است، اسامی هستند که باید حتما اسم آنها در این فهرست می‌بود اما این افراد جایگاهی تثبیت شده دارند و از این محله عبور کرده‌اند. این نویسندگان بدون شک خود آتیه ادبیات داستانی ما هستند و برای خودشان شخصیتی به شمار می‌روند و بدون یا نبودن اسم آنها در برجسته نبودنشان تاثیری نمی‌گذارد.

امیری تاکید کرد: حدود پنج شش اسم در این فهرست هست که ما برای بودن یا نبودن آنها در این فهرست با نهادهای اقتضاکننده که اسم آنها رفت، چانه زنی و رایزنی کردیم. اگر فقط به انتخاب ما بود شاید پنج شش اسم دیگر هم به این فهرست اضافه می‌شد اما در وضعیت فعلی افراد نزدیک به طیف این افراد در سیاهه هستند و تقریبا از همه جریان‌ها نماینده‌ای داریم و ما نیز تضمین می‌کنیم که حتما کسی که با رای مردمی انتخاب بشود را معرفی کنیم.